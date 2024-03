Gabriel Bortoleto termina corrida de sprint em 6º na estreia pela F2

Gabriel Bortoleto não demorou a mostrar a que veio na estreia pela Fórmula 2. Depois de já ter garantido a pole position para a corrida completa de sábado (2/3), na etapa do Bahrein, o brasileiro, atual campeão da Fórmula 3, fez bonito na prova de sprint e cruzou em 6º para começar a temporada já pontuando pela Invicta Racing. A vitória, no entanto, foi de Zane Maloney, da Rodin, seguido por Jak Crawford e Josep Maria Martí. Outro tupiniquim, Enzo Fittipaldi iniciou em quarto, mas os pneus não aguentaram e terminou em 17º.

Largando em 10º na prova curta de 23 voltas, Bortoleto adotou a estratégia de usar um conjunto de compostos duros. Depois de pular para 9º logo no primeiro giro, o brasileiro perdeu a posição e voltou ao posto em que largou. Nas últimas duas voltas, o jovem de 19 anos aproveitou os pneus preservados, apertou o ritmo e empilhou ultrapassagens, com direito a uma sequência espetacular deixando dois pilotos para trás quase de uma vez.

SIMPLESMENTE BORTOLETO



Brasileiro faz três ultrapassagens em duas voltas após adotar estratégia de pneus duros que o possibilitou atacar os rivais no fim da corrida sprit da F2#F2 #F2naBand #Formula2 #GabrielBortoleto pic.twitter.com/mVw6KELshB — Esporte Na Band (@esportenaband) March 1, 2024

Com o arranque no final, o campeão da F3 terminou em 6º e por pouco não alcançou o 5º colocado. O desempenho dá à ele mais três pontos no campeonato, somado aos dois que ganhou por ter cravado a pole position. Calçando pneus macios, o compatriota Enzo Fittipaldi não conseguiu manter o ritmo de corrida durante todas as 23 voltas e começou a despencar no grid na metade final da prova, até parar em 17º.

Inaugurando os novos carros da categoria, com um novo sistema de DRS e asa traseira, a temporada de 2024 já começou repleta de ultrapassagens e carros correndo muito próximos um do outro. Outro ponto de atenção é para o italiano Andrea Kimi Antonelli, prodígio da Mercedes e cotado para assumir o assento de Lewis Hamilton em 2025. O garoto de 17 anos largou no final do pelotão e por ali ficou, terminando em 14º.

A dupla brasileira e os demais talentos da categoria retornam à pista às 7h30 de sábado (2/3), para a prova completa do GP do Bahrein. Bortoleto larga na pole após a desclassificação do companheiro de equipe, Kush Maini, enquanto Enzo começa em 7º. A prova será transmitida pela Band na TV aberta, BandSports por assinatura e na F1 TV para streaming.



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima