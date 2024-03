Dorival anuncia os convocados para amistoso contra Inglaterra e Espanha

Dorival Júnior convoca 26 atletas para amistosos contra Inglaterra e Espanha - (crédito: Foto: Lucas Bayer) Jogada10 Jogada10

O técnico Dorival Júnior convocou nesta sexta-feira (01), os 26 convocados para defender a Seleção Brasileira em amistosos no mês de março. No dia 23, o Brasil encara a Inglaterra, em Wembley. Depois, a Canarinho terá um duelo contra a Espanha, no Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid.

Além destes jogos contra Inglaterra e Espanha, a seleção brasileira fará amistosos contra México e Estados Unidos, mas apenas em junho, dias antes da Copa América.

Aliás, em conversa com a Real Federação Espanhola de Futebol, a CBF conseguiu aumentar de 23 para 26 o número de convocados. O pedido é para que Dorival Júnior possa ver de perto mais jogadores na única lista antes da Copa América. Além disso, a Inglaterra também comunicou que também está de acordo com a lista maior para o amistoso em Wembley.

Os convocados de Dorival para amistosos da Seleção Brasileira

Goleiros:

Ederson (Manchester City-ING)

Bento (Athletico Paranaense)

Rafael (São Paulo)

Laterais:

Yan Couto (Girona-ESP)

Danilo (Juventus-ITA)

Wendell (Porto-POR)

Ayrton Lucas (Flamengo)

Zagueiros:

Marquinhos (PSG-FRA)

Gabriel Magalhães (Arsenal-ING)

Beraldo (PSG-FRA)

Murillo (Nottingham Forest-ING)

Meio-campistas:

André (Fluminense)

Andreas Pereira (Fulham-ING)

Bruno Guimarães (Newcastle-ING)

Casemiro (Manchester United-ING)

João Gomes (Wolverhampton-ING)

Douglas Luiz (Aston Villa-ING)

Lucas Paquetá (West Ham-ING)

Pablo Maia (São Paulo)

Atacantes:

Endrick (Palmeiras)

Rodrygo (Real Madrid-ESP)

Vinicius Junior (Real Madrid-ESP)

Savinho (Girona-ESP)

Richarlison (Tottenham-ING)

Raphinha (Barcelona-ESP)

Gabriel Martinelli (Arsenal-ING)

