Pablo Maia vira assunto mais comentado após convocação

O técnico Dorival Júnior convocou nesta sexta-feira (01), os 26 convocados para amistosos contra Inglaterra e Espanha no mês de março. Uma das grandes novidades da lista é Pablo Maia. O volante do São Paulo, que trabalhou com o treinador no ano passado, foi lembrado na convocação e fará sua estreia com a Seleção Brasileira principal.

Contudo, o nome de Pablo Maia ganhou uma grande repercussão nas redes sociais. Afinal, o volante virou o assunto mais comentado no ”X”, logo após o anúncio de Dorival Júnior. Muitos concordando com a chamada do jogador para defender a Seleção Brasileira.

???????? Dupla do Tricolor na Seleção Brasileira: O goleiro Rafael e o volante Pablo Maia foram convocados pelo técnico Dorival Júnior para representar o Brasil nos amistosos contra Inglaterra e Espanha nos dias 23 e 26 de março, respectivamente. pic.twitter.com/kzbGkRC6am — São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 1, 2024

23h59: nunca mais torço por essa seleção 00h00: coloca o Pablo Maia, Dorival VAI, BRASIL pic.twitter.com/hlm1cK3Qu8 — Tricolor Follow ???????? (@TricolorFollow) March 1, 2024

RAFAEL E PABLO MAIA FORAM CONVOCADOS PARA A SELEÇAO pic.twitter.com/uK9uBZAB2N — NAO FALTA MAIS NADA ! ???????????? (@harielvinic1us) March 1, 2024

Contudo, a convocação de Pablo Maia já estava sendo esperada pelo próprio Dorival Júnior, antes de assumir a Seleção Brasileira. Afinal, quando ainda estava no comando do São Paulo, o treinador rasgou elogios ao volante e disse que esperava ver ele vestindo a amarelinha.

No começo do ano, o Tricolor recusou ofertas do futebol inglês para manter o volante. Na visão da diretoria do São Paulo, o jogador terá um papel importante no decorrer da temporada, onde a equipe vai disputar a Libertadores. Além disso, o clube entende que o atleta pode se valorizar ainda mais, o que vai acabar se concretizando com a convocação.

Com apenas 22 anos, Pablo Maia soma 129 jogos, 7 gols, 3 assistências e três títulos com a camisa do São Paulo. Agora, ele deseja dar um passo maior na sua carreira, desta vez com a camisa da Canarinho.

