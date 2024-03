Grêmio conclui preparação para enfrentar o Guarany de Bagé

Renato Gaúcho ainda estuda promover mudanças no time titular do Grêmio - (crédito: Lucas Uebel/Gremio FBPA) Jogada10 Jogada10

O Grêmio encerrou sua preparação para enfrentar o Guarany de Bagé pela última rodada da primeira fase do Gauchão. No treino desta sexta (01), Renato priorizou trabalhos que envolviam o posicionamento e jogadas de bola parada. Por sinal, a atividade foi fechada para a imprensa.

O embate com o Alvirrubro ocorre neste sábado (02), às 16h30, na Arena. Aliás, o Imortal já garantiu sua classificação na fase mata-mata do Estadual. O Tricolor Gaúcho assegurou a segunda colocação e espera a definição de quem será o seu adversário nas quartas de final.

A equipe de Renato Portaluppi busca recuperar o caminho das vitórias. Afinal já são duas derrotas consecutivas. A primeira por 3 a 2 no Gre-Nal. Já com os reservas, sofreu um revés para o São Luiz por 2 a 0, na decisão da Recopa Gaúcha. O Grêmio terá pela frente na 11ª rodada do Estadual, a grande sensação do torneio, o Guarany de Bagé.

Afinal, o adversário conquistou o acesso para a primeira divisão do Gaúcho na última temporada, com o vice-campeonato da Série B. Já em 2024, o time de Bagé se encontra na terceira colocação e até assegurou vaga no mata-mata do Estadual. Com 16 pontos, caso sofra um revés para o Imortal, pode terminar a primeira fase do campeonato até na sétima posição.

Desfalque de última hora e estreia no Grêmio

Na última quinta-feira (29), o departamento médico do Tricolor Gaúcho informou que o goleiro Marchesín será baixa no duelo. Isso porque o arqueiro sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda.

A tendência é a de que Caíque seja seu substituto, até porque ele atuou em quatro partidas antes de o Imortal fechar a contratação do goleiro argentino. A propósito, o centroavante Diego Costa fará a sua estreia, segundo o próprio treinador do time. Pavón também deve retornar ao time titular.

