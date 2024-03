Convocação de Wendell, do Porto, repercute em Portugal

Jornal Record repercute convocação de Wendell, do Porto - (crédito: Foto: Reprodução / Jornal Record) Jogada10 Jogada10

O lateral-esquerdo Wendell, de 30 anos, conquistou sua segunda convocação para a Seleção principal do Brasil. E a imprensa portuguesa repercutiu bastante a entrada do jogador do Porto na lista de Dorival Jr.

Wendell está na equipe lusitana desde 2021/22. Ou seja, já está em sua terceira temporada pelo Estádio do Dragão. O jornal Record destaca o fato de Wendell ser o único jogador da Liga Portuguesa a ser convocado pelo Brasil. Lembrando, assim, das ausências de Pepê e Evanílson.

Já o jornal “O Jogo” lembrou que Wendell já havia sido convocado em 2016, quando ainda atuava pelo Bayer Leverkusen. À ocasião, porém, nos amistosos contra Bolívia e Venezuela nas Eliminatórias da Copa de 2018, o jogador não entrou em campo.

Eles lembram de entrevista do lateral após a vitória do Porto por 1 a 0 sobre o Arsenal, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, em fevereiro.

“Dorival Júnior, o nosso novo seleccionador, tem estado a acompanhar todos os jogadores e o seu desempenho na Liga dos Campeões. Sonho regressar à selecção. É sempre um orgulho representar o nosso país e espero estar na próxima convocatória. Espero que o meu trabalho tenha sido apreciado pela equipa técnica”, afirmou, à época.

O “A Bola”, por sua vez, lembra que Wendell fora convocado para as Seleções de base do Brasil. Como diz o jornal: “Wendell só representou o Brasil nos escalões de formação, onde alinhou pelas equipas de sub-20 e sub-23.”

