São Paulo e Palmeiras podem perder jogadores em mata-mata do Paulistão

Dois jogadores de Palmeiras e São Paulo apareceram na lista de convocados de Dorival Júnior para os próximos amistosos da Seleção Brasileira. Afinal, o Brasil encara a Inglaterra e a Espanha no final de março. O treinador convocou o goleiro Rafael e o volante Pablo Maia, do Tricolor, além do zagueiro Murilo e o atacante Endrick, do Verdão. Contudo, o quarteto pode desfalcar suas equipes em momentos cruciais do Campeonato Paulista.

Isso porque os mata-matas das quartas de final e uma eventual semifinal estão previstos para os dias 17 e 27 de março. Já os amistosos da Seleção Brasileira acontecem nos dias 23 e 26 de março.

A presença dos jogadores nas quartas de final do Estadual ainda é uma dúvida. Afinal, a disputa acontece no dia 17 de março e os atletas precisam se apresentar em Londres para treinos no dia seguinte (18). Os clubes devem entrar em contato com a CBF, consultando a possibilidade de ter os atletas no duelo.

Já uma eventual semifinal das equipes no Paulistão deve realmente tirar os atletas de combate. Já que a partida está marcada para acontecer um dia depois do amistoso contra a Espanha. Assim, os jogadores não iriam conseguir chegar ao Brasil a tempo dos embates.

Em caso de classificação à final, os jogadores estariam de volta para as decisões, que estão marcadas para 31 de março e 7 de abril. Contudo, eles devem se enfrentar neste domingo (03), no Morumbis, em duelo pela 11° rodada do Paulistão.

Quem substitui os jogadores no elenco de São Paulo e Palmeiras

Na ausência de Endrick, Flaco López deve novamente cumprir as funções do camisa 9, como aconteceu durante o Pré-Olímpico. Por outro lado, sem Murilo, o setor deve ser formado no momento por Luan e Naves, uma vez que Gustavo Gómez está em recuperação de lesão.

Já no São Paulo, Jandrei é o substituto natural de Rafael e deve assumir a titularidade. Contudo, a dificuldade fica por Pablo Maia, já que seu reserva, Luiz Gustavo, está lesionado e só volta após o Estadual. A alternativa é escalar Bobadilla mais recuado, já que o paraguaio é segundo volante. Outra alternativa é dar uma nova chance para Luan, que está fora dos planos de Carpini e ainda não atuou na temporada.

Aliás, vale lembrar que o Palmeiras já está classificado para o mata-mata e briga pela primeira posição da classificação geral. Por outro lado, o São Paulo, apesar de liderar o grupo D, ainda não está garantido, já que tem 18 pontos, mesmo número do Novorizontino e três a mais que o São Bernardo, terceiro colocado.

