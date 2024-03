Flamengo x Madureira: onde assistir e escalações

Flamengo e Madureira medem forças neste sábado - (crédito: Foto: Gilvan de Souza / CRF) Jogada10 Jogada10

Flamengo e Madureira vão medir forças neste fim de semana e definir os rumos do Campeonato Carioca. Afinal, os times se enfrentam neste sábado (02/03), às 16h (Horário de Brasília), no Maracanã, pela última rodada da Taça Guanabara.

Flamengo e Madureira vivem situações opostas na tabela de classificação. No entanto, os times prometem protagonizar um jogo emocionante no Campeonato Carioca. Afinal, os jogadores rubro-negros precisam apenas de um empate para serem campeões da Taça Guanabara.

Onde assistir

Band, Bandsports e GOAT (Youtube) transmitem o jogo entre Flamengo e Madureira.

Como chega o Flamengo

O Flamengo chega embalado e motivado para última rodada da Taça Guanabara. Afinal, os jogadores rubro-negros estão invictos no Campeonato Carioca e completaram oito jogos consecutivos sem sofrer gols.

Assim, Tite pretende entrar com força máxima em campo. No entanto, dois desfalques estão confirmados no banco de reservas. Afinal, Gabigol e Wesley estão com problemas musculares e não foram relacionados para partida.

Como chega o Madureira

O Madureira chega abalado para última rodada da Taça Guanabara. Afinal, os jogadores madureirenses perderam os últimos quatro jogos do Campeonato Carioca e estão na oitava colocação da tabela. A esperança de gols está em Patryck Ferreira, que estufou as redes nos último jogo e chega confiante em campo.

FLAMENGO X MADUREIRA

11ª rodada do Campeonato Carioca

Data e horário: 02/03/2024, 16h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

FLAMENGO: Rossi; Varella, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

MADUREIRA: Mota; Dadinha, Marcão, Arthur e Evandro; Arthur Santos, Wagninho e Pablo Pardal; Arthur Martins, Patryck Ferreira e Hugo Borges. Técnico: Daniel Neri

