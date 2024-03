Botafogo recusa proposta do Atlético envolvendo Vargas e Júnior Santos

Atlético ofereceu Eduardo Vargas ao Botafogo como moeda de troca por Júnior Santos - (crédito: Pedro Souza / Atletico) Jogada10 Jogada10

O Botafogo recusou uma proposta do Atlético-MG pelo ponta Júnior Santos, que brilhou na goleada sobre o Aurora, na última quarta-feira (28), pela Libertadores.

A informação é do jornalista Jorge Nicola, revelada na Rádio “98 FM”, de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Ele afirma que o Botafogo rechaçou por completo a ideia.

LEIA MAIS: Júnior Santos vira maior artilheiro do Botafogo na Libertadores ao lado de ídolos

Vargas tem 34 anos, cinco a mais que Júnior Santos. Além disso, o jogador do Botafogo vive grande fase, tendo marcado oito gols em 12 jogos na atual temporada – média de 0,66 gol por jogo.

Já o jogador chileno perdeu espaço no Galo, atuando em apenas duas partidas no ano, somando somente 49 minutos. Outro impeditivo, além da idade de Vargas, seria financeira. Já que o atacante do Atlético-MG recebe salário na casa dos R$ 800 mil.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.