Reunião definirá futuro de Matías Rojas; jogador deve deixar o Corinthians

Acontece, nesta sexta-feira (1º), reunião virtual entre Corinthians e os representantes de Matías Rojas para discutir o futuro do meia paraguaio. Segundo o “Ge”, o Timão deve cerca de R% 5 milhões ao atleta.

O jogador, que alega falta de pagamentos, não compareceu ao treino de quinta (29) e negocia a rescisão de contrato com o clube. Ele está no Paraguai, seu país natal, para resolver questões particulares.

Rojas, de 28 anos, também alega que houve atraso em um acordo recente com a diretoria do Corinthians. A equipe paulista visa definir a situação rapidamente, seja para a permanência ou, então, para a saída do jogador.

Como estava sem contrato com o Racing, assinou a custo zero pelo Timão. Mas, como o jogador era desejado por inúmeros clubes, custou 1,8 milhão de dólares (R$ 8,6 milhões na cotação atual) entre luvas e comissões por 80% dos direitos econômicos.

Assim, o Corinthians o anunciou como reforço em 11 de julho de 2023 para um contrato até o fim de 2027. Rojas atuou em 30 partidas, sendo 15 delas como titular. Foram três assistências e nenhum gol marcado pelo clube.

O salário de Rojas, aliás, está na casa de R$ 1 milhão por mês. Revelado pelo Cerro Porteño, ele passou por Lanús, Defensa y Justicia e Racing antes de chegar ao Corinthians.

