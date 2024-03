Brentford x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

Chelsea vem de vitória por 3 a 2 contra o Leeds - (crédito: Foto: Glyn Kirk/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O Chelsea, em situação desconfortável na Premier League, visita o Brentford neste sábado (2), pela 27ª rodada. Os blues estão na 11ª posição, com 35 pontos, enquanto os the bees, com 26 pontos, estão na 16ª colocação, próximos da zona do rebaixamento (cinco pontos). Assim, no Brentford Community Stadium, em Londres, a bola rola às 12h (de Brasília).

Onde assistir

A ESPN e o Star+ transmitem a partida deste sábado.

Como estão Brentford e Chelsea

Para enfrentar um forte adversário, que precisa do resultado para dar uma resposta ao seu torcedor, o Brentford que, aliás, vem de três derrotas seguidas, contará com desfalques. Afinal, Bryan Mbeumo, Ethan Pinnock, Kevin Schade, Aaron Hickey, Rico Henry, Ben Mee e Josh Dasilva estão no departamento médico.

Já no Chelsea, o técnico Mauricio Pochettino não terá Christopher Nkunku, Wesley Fofana, Reece James, Lesley Ugochukwu, Romeo Lavia, Benoit Badiashile, Marc Cucurella e Carney Chukwuemeka, também por questões médicas. Além disso, o brasileiro Thiago Silva, com problema em uma das virilhas, é dúvida.

Brentford x Chelsea

27ª rodada do Campeonato Inglês

Data e horário: 02/03/2024, às 12h (de Brasília)

Local: Brentford Community Stadium, em Londres (Inglaterra)

BRENTFORD: Flekken; Jorgensen, Ajer e Collins; Roerslev, Janelt, Jensen, Norgaard e Reguilón; Wissa e Toney. Técnico: Thomas Frank.

CHELSEA: Petrovic; Gusto, Disasi, Colwill e Chilwell; Enzo Fernández e Caicedo; Palmer, Gallagher e Mudryk; Jackson. Técnico: Mauricio Pochettino.

Árbitro: Jarred Gillett

VAR: Michael Salisbury

