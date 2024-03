Diego Souza exalta Diniz após título do Fluminense: ‘Não copia europeu’

Fernando Diniz conquistou mais um título no comando técnico do Fluminense - (crédito: - Foto: Lucas Merçon/Fluminense ) Jogada10 Jogada10

O Fluminense, sob a batuta de Fernando Diniz, conquistou mais um título continental inédito, agora a Recopa Sul-Americana. Com a vitória por 2 a 0 sobre a LDU, do Equador, o Tricolor apagou de vez a sombra das derrotas de 2008 e 2009. Nesse sentido, o recém-aposentado Diego Souza teceu muitos elogios aos comandante tricolor.

“Respeitem o maior treinador do Brasil após Renato Gaúcho. Treinador que não copia europeu, como faz a maioria e trouxe a essência do futebol brasileiro novamente, onde você joga com a bola, com alegria. Parabéns, Fernando Diniz. Você é diferente, é uma das nossas esperanças de voltar a ter o melhor futebol do mundo. Hoje torci por você como uma criança. Vibrei com a sua conquista. Você é o melhor treinador do Brasil. Parabéns”, publicou Diego Souza.

Por outro lado, vale lembrar que ambos não chegaram a trabalhar juntos. Algo que poderia ter acontecido em 2019, porém o jogador trocou o São Paulo pelo Botafogo no início daquela temporada, enquanto o treinador chegou na reta final.

Revelado nas divisões de base do Fluminense, Diego Souza construiu uma carreira com passagens por diversos clubes. Dentre eles, estão Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Atlético-MG, Vasco, Al-Ittihad, Cruzeiro, Metalist, Sport, São Paulo e Botafogo e a convocação para a Seleção. Por fim, o atacante anunciou a aposentadoria no início de fevereiro, quando defendia as cores do Sport.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.