Viña deve ser titular pela primeira vez com a camisa do Flamengo

Matías Viña deve ser titular no Flamengo diante do Madureira pela Taça Guanabara - (crédito: - Foto: Marcelo Cortes /CRF) Jogada10 Jogada10

Na última rodada da Taça Guanabara, o Flamengo terá mudanças importantes na escalação. Nesse sentido, o Rubro-Negro, que mede forças com o Madureira neste sábado (2), às 16h (de Brasília), no Maracanã, terá Matías Viña como titular pela primeira vez desde que chegou. Além disso, Bruno Henrique e David Luiz substituem Everton Cebolinha e Léo Pereira, poupados.

O uruguaio fez sua estreia com a camisa rubro-negra contra o Boavista, entretanto só esteve em campo durante 20 minutos. No triunfo por 2 a 0 sobre o Fluminense, no último domingo (25), entrou aos 39 do segundo tempo. Desta vez, começará jogando pela primeira vez. Ayrton Lucas, que por sinal foi convocado por Dorival Júnior, ficará como opção no banco.

Outros dois jogadores também estão fora de combate. Tratam-se de Gabigol e Wesley, ambos lesionados. Afinal, ambos sofreram lesões musculares ao longo da semana e não foram relacionados para rodada do Campeonato Carioca.

No confronto deste sábado (2), o Flamengo pode conquistar o título da Taça Guanabara. Para isso, aliás, necessita apenas de um empate. Se perder, ainda será necessário que Fluminense ou Nova Iguaçu tirem uma diferença de gols de 11 e 15 respectivamente.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.