Valencia x Real Madrid: escalações e onde assistir

Vini Jr durante treinamento do Real Madrid - Foto: Divulgação / Real Madrid - (crédito: Foto: Divulgação / Real Madrid) Jogada10 Jogada10

Valencia e Real Madrid se enfrentam neste sábado (2), às 17h (de Brasília), em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogo marca o retorno de Vini Jr ao Mestalla, estádio em que o brasileiro sofreu ataques racistas quase dez meses atrás.

Valencia proíbe entrada da Netflix no jogo contra o Real Madrid

Como chega o Valencia

Nono colocado da LaLiga com 26 pontos, o Valencia volta a campo após ter seu jogo adiado na última rodada, devido ao grave incêndio ocorrido na cidade, que teve pelo menos dez vítimas fatais. Assim, a equipe tem uma partida a menos que seus principais concorrentes e segue viva na briga por uma vaga para as próximas competições europeias.

No entanto, a fase dos Morcegos não é boa. O time não vence na LaLiga há duas partidas e conseguiu apenas uma vitória nos últimos quatro jogos. Ao mesmo tempo, o técnico Rubén Baraja segue sem poder contar com os lesionados André Almeida e Thierry Correia.

Como chega o Real Madrid

Por outro lado, o Real Madrid é o líder isolado do Campeonato Espanhol, com 65 pontos, e seis de vantagem para o vice-líder Girona. Apesar dos decalques, o time merengue vem de uma vitória em casa por 1 a 0 sobre o Sevilla, com gol emocionante de Luka Modric.

Ao mesmo tempo, o Real Madrid terá pela frente o jogo de volta das oitavas de final da Champions e é possível que o técnico Carlo Ancelotti preserve alguns jogadores. Assim, Alaba e Joselu, em processo de recuperação de lesão, seguem fora como as baixas mais recentes da equipe.

A grande notícia para o Real Madrid é que Jude Bellingham estará à disposição de Carlo Ancelotti neste sábado. O próprio treinador confirmou a volta do meia durante a entrevista coletiva na véspera da partida.

Valencia x Real Madrid

27ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: sábado, 02/03/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Mestalla, em Valência (ESP)

Valencia: Giorgi Mamard­ashvili; Dimitri Foulquier, Mouctar Diakhaby, Cristhian Mosquera e José Gayà; Pepelu, Hugo Guillamón e Javier Guerra; Diego Lopez, Sergi Canós (Yaremchuk) e Hugo Duro. Técnico: Rubén Baraja.

Real Madrid: Lunin; Daniel Carvajal, Antonio Rüdiger, Nacho Fernández e Ferland Mendy; Aurélien Tchouaméni (Camavinga), Federico Valverde, e Toni Kross (Modric); Brahim Díaz, Rodrygo e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (ESP)

VAR: José Luis Munuera Montero (ESP)

Onde assistir: ESPN e Star+

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.