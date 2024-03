Alemão: Bayern de Munique tropeça no Freiburg e fica distante do títlulo

Jogadores de Freiburg e Bayern de Munique em disputa de bola na Bundesliga - Foto: Thomas Kienzle/AFP via Getty Images - (crédito: Foto: Thomas Kienzle/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O Bayern de Munique decepcionou seus torcedores na partida de abertura da 24ª rodada do Campeonato Alemão. Nesta sexta-feira (1), os bávaros ficaram no empate por 2 a 2 contra o Freiburg, fora de casa, e se complicaram na briga pelo título da Bundesliga. Os donos da casa abriram o placar com Gunter, mas o clube de Munique buscou a virada com golaços de Tel e Musiala. No entanto, o time comandado pelo técnico Thomas Tuchel sofreu um gol de Holer na reta final da partida e deixou escapar a vitória.

Ao mesmo tempo, o Bayern de Munique tropeçou em uma equipe que não vence há seis jogos no Campeonato Alemão e pode ver o Leverkusen abrir 10 pontos de vantagem na liderança da competição.

Além disso, na história do Campeonato Alemão uma equipe jamais conseguiu reverter uma diferença de 10 pontos entre o líder e o vice-líder da competição. Dessa maneira, o Bayern de Munique pode se complicar na briga pelo título nacional. Os bávaros estão na segunda posição, com 54 pontos.

Al-Hilal vence Al-Ittihad e se aproxima de recorde mundial

Por outro lado, o Freiburg chegou aos 30 pontos, na 9ª posição, e ainda sonha em se recuperar na Bundesliga para brigar por uma vaga para as próximas competições europeias.

Jogos da 24ª rodada do Campeonato Alemão

Sexta-feira (1/3)

Freiburg 2×2 Bayern de Munique

Sábado (2/3)

Mainz x Borussia Monchengladbach – 11h30

Heidenheim x Eintracht Frankfurt – 11h30

Union Berlin x Borussia Dortmund – 11h30

Darmstadt x Augsburg – 11h30

Bochum x RB Leipzig – 11h30

Wolfsburg x Stuttgart – 14h30

Domingo (3/3)

Colônia x Leverkusen – 11h30

Hoffenheim x Werder Bremen – 13h30

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.