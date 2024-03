Após título, Fábio responde provocação da LDU: ‘A soberba precede a queda’

Fábio conquistou mais um título continental com a camisa do Fluminense - (crédito: - Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense) Jogada10 Jogada10

Antes da final da Recopa Sul-Americana, na última quinta-feira (29), torcedores da LDU provocaram o Fluminense. Eles relembraram os títulos continentais de 2008 e 2009. Em campo, o Tricolor carimbou o título com dois gols de Jhon Arias e ergueu novamente a taça diante da torcida no Maracanã, com ares de revanche. Fábio respondeu sobre a provocação equatoriana.

“Tudo o que aconteceu na minha carreira culminou para que eu tivesse vivendo esse sonho da Libertadores com a torcida do Fluminense em 2023. A gente realizou esse sonho juntos e Deus preparou que seria a LDU na Recopa para que a gente pudesse pagar o que ficou no passado. Agora é hora da LDU pegar a camisa que eles vieram para o Rio e voltar de mão vazia porque a Recopa é da torcida tricolor”, disse o arqueiro, que ainda complementou:

“A soberba precede a queda. Foram soberbos com a gente. Agora podem botar a camisa de novo, porque a viagem vai ser longa”, acrescentou.

Com o triunfo, Fluminense faturou US$ 1,8 milhão (R$ 8,95 milhões na cotação atual) pagos pela Conmebol. Mais um título continental da era Fernando Diniz. No domingo, o time volta a campo às 16h (de Brasília), para medir forças com o Botafogo pela última rodada da Taça Guanabara. Para conquistar o título, o Tricolor terá que vencer o Glorioso, torcer para que o Flamengo perca para o Madureira e tirar a diferença no saldo de gols.

