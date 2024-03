PSG fica no empate com o Monaco. Mas segue disparado na França

Mbappé tenta finalizar, mas o chileno Maripán consegue o bloqueio. Astro francês foi substituído no intervalo neste 0 a 0 - - (crédito: Foto: Valery Hache/ AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

No jogo que abriu a 24ª rodada do Campeonato Francês, nesta sexta-feira (1/3), o líder PSG foi até o Estádio Louis II para visitar o Monaco. Levou pressão no primeiro tempo, quando teve no goleiro Donnarumma o seu destaque com quatro grandes defesas. Foi um pouco melhor na etapa afinal. Mas não rolou gol: 0 a 0. Com mais este ponto, o PSG vai aos 55, disparado na frente, com 12 de frente para o vice-líder Brest (menos um jogo). O Monaco vem em terceiro, com 42 pontos.

O jogo marcou a volta o lateral-esquerdo Nuno Mendes, do PSG. O português que teve uma séria lesão na coxa direita, fez um cirurgia complicada e estava inativo há 11 meses. Entrou na etapa final. O brasileiro Beraldo, enfim jogando sua posição, fez um primeiro tempo irregular, mas mandou bem na etapa final. Já Mbappé foi um caso à parte. Jogou mal, saiu no intervalo e durante todo segundo tempo ficou desfilando nas tribunas do estádio de seu ex-time.

O jogo foi nesta sexta-feira para o PSG ganhar um bom descanso. Afinal, na terça-feira (5/3) enfrenta a Real Sociedad, pela Champions. O duelo de volta será na Espanha (na ida, PSG 2 a 0).

PSG muito mal no 1º tempo

Sem Marquinhos, machucado, e com Mbappé irreconhecível, o PSG fez péssimo primeiro tempo. Teve um único ataque com algum perigo, num chute de Asensio (que saiu machucado ainda no primeiro tempo). Na defesa, muitas falhas. Beraldo, convocado para a Seleção Brasileira nesta sexta-feira, foi facilmente envolvido pelo ataque do Monaco em dois lances. Contudo, depois dos 25 minutos, começou a mostrar o seu jogo, um pouco prejudicado por dois fatores: o brasileiro vinha jogando de lateal, e não zagueiro; e pela primeira vez fez dupla de zaga com Mukiele.

Aliás, o time da casa teve pelo menos três oportunidades claras, com Balogun, Golovin, Akliouche (duas vezes). Nas quatro, o goleiro Donnaruma fez grandes defesas. Assim, evitou que o PSG saísse com derrota para o intervalo. Quando o arqueiro italiano não salvou, deu sorte. Ben Yedder recebeu na área, driblou Donnarumma e fez o gol para o Monaco. Mas o árbitro deu impedimento. Dessa forma, o empate em 0 a 0 caiu do céu para o PSG.

Paris melhora na etapa final

Na volta do intervalo, a surpresa: o técnico Luis Enrique Mbappé e colocou Kolo Muani em seu lugar, tentando melhorar a qualidade ofensiva do PSG. Mas quem quase marcou foi o Monaco, num chute de Ben Yeffer no travessão do PSG. Os parisienses chegaram a assustar numa cabeçada de Beraldo em lance de bola parada. Contudo, foi a partir dos 25 minutos finais que o Paris passou a ter mais ímpeto ofensivo, embora não chegasse ao gol. Enquanto isso, Mbappé passeava pela tribuna de honra do Monaco (seu ex-time, por sinal).

Jogos da 24ª rodada do Francês

Sexta (1/3)

Monaco 0x0 PSG

Sábado (2/3)

Reims x Lille – 13h

Clermont x Olympique – 17h

Domingo (3/3)

Toulouse x Nice – 9h

Brest x Le Havere – 11h

Nates x Metz – 11h

Montpellier x Strasbourg – 11h

Rennes x Lorient – 13h05

Lyon x Lens – 16h45

