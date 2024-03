Nottingham Forest x Liverpool: escalações e onde assistir

Jogadores do Liverpool durante treinamento da equipe - Foto: Divulgação/Liverpool - (crédito: Foto: Divulgação/Liverpool) Jogada10 Jogada10

O líder da Premier League volta a campo neste sábado (2). O Liverpool visita o Nottingham Forest às 12h (de Brasília), no Estádio City Ground, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Inglês. Os Reds precisam da vitória fora de casa para seguir na liderança isolada da competição.

Como chega o Nottingham Forest

O time comandado pelo técnico português Nuno Espírito Santo faz uma péssima campanha na Premier League e não conseguiu dar resposta aos investimentos feito na equipe. O time está na 17ª posição, a primeira fora da zona de rebaixamento, com apenas quatro pontos de vantagem para o Luton Town, que por sua vez tem uma partida a menos. Ou seja, o sinal de alerta está ligado no clube.

Além disso, o último compromisso da equipe foi a derrota por 1 a 0 para o Manchester United, pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra. Dessa maneira, o Nottingham Forest acabou sendo eliminado da competição.

Para enfrentar o Liverpool, Aina, Boly e Sangaré seguem como dúvidas e devem desfalcar a equipe neste sábado.

Como chega o Liverpool

Por outro lado, o Liverpool segue no caminho para conquistar o título da Premier League e coroar ainda mais a passagem de Jurgen Klopp no clube. O técnico confirmou que vai deixar o cargo no final da temporada e quer encerrar sua passagem em grande estilo.

Os Reds aparecem na liderança da Premier League, com 60 pontos, e apenas um de vantagem para o vice-líder Manchester City. Dessa maneira, somente a vitória interessa ao Liverpool neste sábado para seguir na primeira posição de forma isolada.

Ao mesmo tempo, o Liverpool enfrenta uma série de desfalques na equipe por motivo de lesão. Alexander-Arnold, Matip, Diogo Jota, Alisson, Curtis Jones, Szoboszlai e Gravenberch, machucados, estão sem condições de jogo. Além disso, Darwin Nuñez, Salah e Endo aparecem como dúvidas, mas podem ganhar alguns minutos na partida deste sábado.

Nottingham Forest x Liverpool

27ª rodada da Premier League

Data e horário: sábado, 02/03/2024, às 12h (de Brasília)

Local: Estádio City Ground, em Nottingham (ING)

Nottingham Forest: Matz Sels (Matt Turner); Neco Williams (Gonzalo Montiel), Felipe, Murillo e Moussa Niakhaté; Nicolás Domínguez, Danilo e Gibbs-White; Anthony Elanga, Hudson-Odoi e Chris Wood (Taiwo Awoniyi). Técnico: Nuno Espírito Santo.

Liverpool: Kelleher; Conor Bradley, Jarell Quansah (Konaté), Van Dijk e Konsta­ntinos Tsimikas; Joe Gomez, Wataru Endo e Mac Allister; Harvey Elliott, Luis Díaz (Salah) e Gakpo (Darwin Nuñez). Técnico: Jurgen Klopp.

Onde assistir: ESPN e Star+

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.