Cruzeiro anuncia argentino Barreal, que assina até dezembro

O Cruzeiro anunciou oficialmente, nesta sexta-feira (1), a contratação do atacante argentino Álvaro Barreal, de 23 anos. O jogador chega por empréstimo junto ao Cincinnati, dos Estados Unidos, até o fim do ano. No ano passado, com a camisa do time norte-americano, ele marcou oito gols em 46 partidas disputadas.

Barreal vestiu a camisa do Cruzeiro e já foi para o campo, na Toca da Raposa, para seu primeiro treinamento. Jogador de criação e que pode atuar pelos lados do campo, o argentino começou no Vélez Sarsfield, de seu país. Após algumas poucas partidas no nível profissional, foi logo vendido aos Estados Unidos, onde se destacou. No Cincinnati, foram 120 partidas e 19 gols marcados.

“São muito boas impressões, é um clube muito grande, dá para perceber pelas instalações. Fico muito contente e muito feliz de poder chegar a um clube assim, a este país: é um sonho. Estou ansioso para começar a jogar e estar com meus companheiros. Recebi uma mensagem muito linda de toda a torcida, um apoio muito grande pelas redes sociais. Estou muito contente também por isso e espero estar pronto”, disse Barreal.

Apesar de já estar treinando sob o comando do compatriota Nicolás Larcamón, o atacante ainda não tem data para estrear. O Cruzeiro enfrenta o Uberlândia, neste sábado, pelo Campeonato Mineiro, às 16h30.

