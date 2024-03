WTorre define data para liberar Allianz Parque para o Palmeiras

Gramado do Allianz Parque já está quase concluído - (crédito: Foto: Fábio Menotti/Palmeiras) Jogada10 Jogada10

A WTorre, gestora do Allianz Parque, estádio do Palmeiras, já definiu a data em que o estádio estará liberado e com seu gramado reposto. No dia 12, uma terça-feira, a Arena já estará à disposição do Verdão para a retomada dos treinos e jogos. Mas ainda não deverá ser num primeiro momento que a equipe irá utilizar as instalações.

Isto porque a comissão técnica do Palmeiras ainda precisará de alguns dias para se adaptar ao novo gramado sintético. Ele foi trocado após reclamações, no fim de janeiro, por conta das condições do campo. O revestimento termoplástico derreteu, mas foi trocado. Assim, o processo de substituição do piso ainda está para terminar.

Esse processo terá uma pequena interrupção neste sábado, por conta do show da turnê I Wanna Be Tour, que conta com a presença de bandas como Simple Plan e A Day To Remember; Posteriormente à realização destes shows, a recolocação no gramado sintético irá reiniciar. Por enquanto, o Palmeiras segue mandando seus jogos na Arena Barueri.

Antes da data prevista para o retorno ao Allianz, o Verdão ainda terá mais um jogo em Barueri: diante do Botafogo-SP, pela última rodada do Paulistão.

