Everton x West Ham: onde assistir, escalações, arbitragem

Neste sábado, 2/3, às 12h (de Brasília), no Goodson Park, em Liverpool, o Everton recebe o West Ham. O jogo é pela 27ª rodada da Premier League. O West Ham é o oitavo colocado da Premier League, com 39 pontos. Entretanto, uma vitória poderá levá-lo à sétima posição. Já o Everton, que recuperou quatro dos dez pontos que perdeu por infringir o fair play financeiro, é o 15º colocado, com 25 pontos, cinco à frente do Luton Town, o primeiro dentro da zona de rebaixamento.

Onde assistir

O canal Star+ transmite a partir das 12h (de Brasília).

Como está o Everton

O técnico Sean Dyche teve uma boa e uma má notícia. A boa é que Amadou Onana se recuperou de lesão. Dessa forma, estará em campo para o duelo contra os londrinos. Mas a ruim é que o senegalês Idrissa Gana Gueye foi vetado pelo departamento médico. Assim, Harrison e Garner será os dois volantes para a partida.

Como está o West Ham

Após se recuperar de lesão na panturrilha esquerda, que o tirou de ação nas últimas semanas, Paquetá voltou na rodada passada na vitória sobre o Brentford. Dessa forma, o apoiador – convocado para a Seleção Brasileira nesta sexta-feira – mais uma vez começa o jogo, como o principal municiador de Bowen, o atacante enfiado no esquema 4-2-3-1.

“Não vamos até Liverpool com medo. Nosso foco é vencer. Mas vamos continuar ganhando jogos, estamos confiantes”, disse Bowen, que no 4 a 2 sobre o Brentford fez três gols.

EVERTON X WEST HAM

27ª rodada do Campeonato Inglês

Data e Horário: 2/3/2-24, 12h (de Brasília)

Local: Goodson Park, Londres (ING)

EVERTON: Pickford; Godfrey, Tarkowski, Branthwaite e Mykolenko; Harrison, Garner, Onana e McNeil; Doucouré e Calvert-Lewin. Técnico: Sean Dyche

WEST HAM: Areola; Coufal, Mavropanos, Zouma E Emerson; Soucek e Alvarez; Kudus, Ward-Prowse e Paquetá; Bowen

Árbitro: Craig Pawson

Auxiliares: Marc Perry and Steve Meredith

VAR: Tony Harrington

