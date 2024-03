Juventude x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Lucas Alario deve iniciar o jogo deste sábado (2), pelo Campeonato Gaúcho - Foto: Ricardo Duarte - (crédito: Foto: Ricardo Duarte) Jogada10 Jogada10

Juventude e Internacional duelam neste sábado, às 16h30, em Caxias do Sul, pela 11ª rodada do Campeonato Gaúcho. Em suma, o clássico Juve-Nal colocará frente a frente equipes com objetivos distintos. Enquanto o Colorado cumpre tabela no Estádio Alfredo Jaconi, a equipe da serra gaúcha precisa vencer para garantir vaga entre as quatro primeiras equipes na tabela de classificação.

Onde assistir

Os canais Sportv e Premiere transmitem ao vivo.

Como chega o Juventude

O objetivo dos donos da casa é, inegavelmente, buscar uma vaga entre os quatro primeiros colocados. Desta forma, garante vantagem pelo menos nas quartas-de-final da competição. Todavia, o time não vence há quatro jogos e terá que superar a falta de autoconfiança para bater o Colorado, invicto há sete jogos. A princípio, a única dúvida do técnico Roger Machado é entre Mandaca e Lucas Barbosa no meio.

Como chega o Internacional

Com a primeira posição assegurada, o Internacional deve mandar um time quase completamente reserva para Caxias do Sul. Sendo assim, a ideia é oportunizar quem tem menos minutos na temporada. Desse modo, Bruno Gomes, Alario e Wesley devem iniciar o jogo. Curiosamente, nem o técnico principal estará à beira do campo. O interino Lucho González comandará o time, já que Eduardo Coudet cumprirá suspensão.

JUVENTUDE X INTERNACIONAL

11ª Rodada do Campeonato Gaúcho

Data e Horário: 2/3/2024, 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

JUVENTUDE: Lucas Wingert; João Lucas, Zé Marcos, Boza e Alan Ruschel; Oyama, Jadson, Mandaca (Lucas Barbosa) e Jean Carlos; Erick Farias e Gilberto. Técnico: Roger Machado.

INTERNACIONAL: Anthoni; Bustos (Igor Gomes), Vitão, Robert Renan e Renê (Thauan Lara); Rômulo; Gustavo Prado, Bruno Gomes e Wesley; Lucca e Alario. Técnico: Lucho González (interino).

Árbitro: Daniel Bins

Auxiliares: Fagner Cortes e Juarez de Mello Junior

