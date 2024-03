Em jogo com VAR protagonista, Náutico bate Afogados e vai à semifinal

Náutico faz o dever de casa e está na semifinal do Pernambucano - (crédito: N..utico X Afogados - Divulga....o Twitter @nauticope) Jogada10 Jogada10

Após a classificação histórica sobre o Maguary, com três gols nos acréscimos, o Afogados tentou surpreender o Náutico nas quartas de final do Campeonato Pernambucano. Mas não conseguiu. Isso porque o Timbu venceu por 2 a 0 na noite desta sexta-feira (1/3) e avançou para a semifinal do Estadual.

Os gols no Estádio dos Aflitos foram de Patrick Allan e Paulo Sérgio, que foi expulso após festejar de forma polêmica e será desfalque na próxima partida. O VAR roubou a cena com demora na checagem dos gols e na análise que resultou no cartão vermelho para o atacante alvirrubro, que levantou o dedo do meio junto com a torcida.

O jogo

O Náutico encontrou um Afogados bem posicionado na retaguarda, porém conseguiu ser mais envolvente. Paulo Sérgio quase abriu o placar ao arrematar por cima da meta.O atacante, pouco depois, finalizou bem próximo da trave. Apesar da superioridade, o gol só saiu aos 47 minutos, quando Patrick Allan recebeu na frente da área e concluiu com categoria.

A equipe pernambucana manteve a pressão na volta do intervalo e desperdiçou boas oportunidades com Erick Nunes e Fernandinho. Na reta final, Thalissinho foi derrubado na área e, após oito minutos de checagem do lance, Paulo Sérgio cobrou bem para definir a classificação do Timbu.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.