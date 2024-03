Flamengo informa que cirurgia de Gerson bem sucedida

Gerson passou por cirurgia nesta sexta-feira (1) e só deve voltar a jogar daqui a dois meses - Foto: Marcelo Cortes /CRF - (crédito: Foto: Marcelo Cortes /CRF) Jogada10 Jogada10

Na noite de sexta-feira (1), o Flamengo anunciou que a intervenção cirúrgica no rim esquerdo de Gerson foi bem-sucedida. Desse modo, e que o atleta provavelmente terá alta no domingo (3). O jogador passou por uma pieloplastia para corrigir uma estenose congênita do ureter. O médico Renato Muglia conduziu a operação em um hospital em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Dois dias antes da cirurgia, Gerson fez uma aparição nas redes sociais, gravando um vídeo para a torcida do Flamengo. Desde a divulgação da hidronefrose (dilatação do rim causada por obstrução ou bloqueio na passagem da urina), o jogador tem recebido mensagens de apoio e expressou sua gratidão aos torcedores rubro-negros.

Flamengo só terá Gerson no Brasileiro

Em suma, o período de recuperação é de aproximadamente dois meses. No dia 18, Gerson começou a sentir fortes dores abdominais, o que o levou a ser internado em um hospital na Zona Oeste do Rio. Após receber tratamento e passar por nove exames, os médicos afinal decidiram realizar a cirurgia no final da semana passada.

Como capitão do Flamengo sob o comando de Tite, Gerson não pôde jogar nas últimas duas partidas do Campeonato Carioca, nas quais o time venceu o Boavista por 4 a 0 e o Fluminense por 2 a 0. Por fim, devido à cirurgia, ele ficará de fora do restante do estadual e dos primeiros jogos do Flamengo no Brasileirão e na Libertadores.

