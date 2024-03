Inter vence Gre-Nal e encara Corinthians nas oitavas da Copa do Brasil Sub-17

Grêmio e Inter mediram nesta sexta-feira, em Eldorado do Sul - (crédito: Gr..mio x Internacional - Copa do Brasil Sub-17 - Rodrigo Fatturi / Gr..mio FBPA) Jogada10 Jogada10

Dois jogos encerraram nesta sexta-feira (1/3) a primeira fase da Copa do Brasil Sub-17. Enquanto o Corinthians derrotou por 2 a 1 o Criciúma no Parque São Jorge, o Internacional levou a melhor por 2 a 0 contra o arquirrival Grêmio, em Eldorado do Sul.

Kauã Henrique e Rodrigão marcaram para o Timãozinho, com Felipe descontando para os catarinenses. Já no clássico gaúcho, Gabriel Carvalho e Guilherme Barbosa fizeram os gols da classificação colorada.

Na abertura do torneio, na terça-feira (27), o Maranhão eliminou o Batalhão nos pênaltis, após empatar por 2 a 2 no tempo normal. A quarta-feira teve oito jogos: Fluminense-RJ 4 x 0 Porto Vitória-ES; América-MG 2 x 1 Capital-TO; Ceará-CE 4 x 0 Santa Cruz-SE; Sport-PE 6 x 0 CSP; Athletico-PR 7 x 0 Costa Rica-MS; Vitória 0 (3)x(4) 0 ABC; Amazonas-AM 2 x 1 Sant German Academy-RO; e São Paulo-SP 4 x 1 P.S.T.C-PR.

Veja os confrontos das oitavas da Copa do Brasil Sub-17:

Fluminense x América-MG

Cruzeiro x Goiás

Paysandu x Amazonas

Maranhão x Galvez-AC

Sport x Ceará

ABC x CRB

Athletico-PR x São Paulo

Corinthians x Internacional

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.