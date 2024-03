Bragantino libera Léo Ortiz para assinar com o Flamengo

Léo Ortiz será oficialmente jogador do Flamengo na próxima semana - Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino - (crédito: Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino) Jogada10 Jogada10

Se ainda não foi ó último capítulo, é bem possível que, nesta sexta-feira, o penúltimo capítulo da novela Leo Ortiz-Bragantino-Flamengo tenha acontecido. Isso porque, afinal, o clube de Bragança Paulista (SP) liberou o jogador de estar em campo nas paridas contra o Botafogo, pela Libertadores. Sendo assim, o zagueiro assinará contrato válido por cinco anos com o Rubro-Negro na próxima semana.

O Flamengo concordou em pagar 8 milhões de euros (cerca de R$ 43 milhões), sendo quatro parcelas distribuídas ao longo de dois anos. Além disso, R$ 5,38 milhões em caso de conquista de títulos.

Dirigentes do Flamengo se fixaram em São Paulo

Uma reunião realizada na noite de sexta-feira (1) resolveu a última questão pendente da negociação. Marcos Braz, Bruno Spindel e Paulo Pitombeira, agente de Léo Ortiz, conseguiram convencer Diego Cerri, CEO do Bragantino, e Oliver Mintzlaff, diretor geral da Red Bull na Alemanha, de que não faria sentido expor o jogador aos riscos de uma partida oficial após a conclusão da transferência.

Desde o início da semana, esse trio está em São Paulo para concluir a negociação. Pitombeira assumiu a liderança durante o período em que Braz e Spindel estavam na Europa para a negociação de Vina no início de fevereiro. Durante esse período, houve comunicação diária entre os três.

O agente atuou como intermediário entre a posição de Léo Ortiz, que decidiu se transferir para o Flamengo após o zagueiro sair do campo devido ao retorno dos treinamentos. Desde dezembro, o jogador já havia manifestado seu interesse na mudança, que também foi um pedido pessoal de Tite, que chegou a convocá-lo para a Seleção.

No Bragantino desde 2019, o zagueiro inegavelmente se destacou como uma das principais figuras do clube, acumulando 198 partidas e 14 gols marcados. Ele iniciou sua formação no Internacional de Porto Alegre e também teve passagens pelo Sport e Red Bull Brasil.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.