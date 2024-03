Flamengo x Madureira, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Neste sábado (2/3), pela última rodada da Taça Guanabara, o Flamengo enfrenta o Madureira, às 16h (de Brasília), no Maracanã. Com 24 pontos, o Rubro-Negro é o líder e praticamente o campeão. Afinal, só não leva o caneco do turno se perder e, neste domingo, o Fluminense vencer o Botafogo tirando uma diferença de 11 gols no saldo. Ou o Nova Iguaçu vencer o Volta Redonda tirando a diferença de 15 gols no saldo. Assim, para matematicamente garantir o primeiro lugar, basta o empate ao Fla. O Madureira tem dez pontos em oitavo lugar e precisa pontuar para manter-se na posição e ter um lugar na Taça Rio (disputa do 5º ao 8º lugares, que dá uma vaga na Copa do Brasil-2025).

A Voz do Esporte fará a cobertura desta partida. A abertura da transmissão começa às 14h30 (de Brasília), com o tradicional pré-jogo da Voz. E o comando será de Ennio Figueiredo, que também estará nos comentários.

A narração é do vibrante Ennio Ricanelo. Mas a cobertura ainda conta com Will Ferreira nas reportagens e os comentários de Figueiredo Júnior.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.