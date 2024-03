Douglas Costa agradece ao Fluminense: “Me fez sorrir novamente”

Douglas Costa e Diogo Barbosa após o título da Recopa - (crédito: Foto: Lucas Merçon Fluminense) Jogada10 Jogada10

Em busca de recuperação do futebol de alto nível na carreira, o atacante Douglas Costa mostra gratidão pela oportunidade que o Fluminense lhe deu. Inclusive, com o título da Recopa Sul-Americana, conquistado na última quinta-feira (29), ele e o Tricolor devem ficar ainda mais sob os holofotes.

Dessa forma, Douglas Costa comentou em uma publicação do Fluminense, reforçando a gratidão pelo clube: “Obrigado por me fazer sorrir novamente”, postou o camisa 90. Ele, inclusive, entrou no segundo tempo da vitória por 2 a 0 sobre a LDU e teve atuação regular no Maracanã.

Douglas chegou ao Fluminense no final de janeiro deste ano, alguns meses após deixar o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. Costa foi revelado pelo Grêmio, em 2008, onde ficou até 2010. Depois, o atacante atuou por Shakhtar Donetsk, Bayern de Munique, Juventus e retornou ao Grêmio em 2021. No entanto, acabou rebaixado e foi eleito um dos “vilões” pela torcida. Nas últimas duas temporadas, defendeu o clube americano. Em 2018, ele defendeu a Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

Aliás, falando em Grêmio, Douglas Costa, logo após o título, posou para foto com Thiago Santos e Diogo Barbosa. Os outros, vale lembrar, também estavam no Tricolor Gaúcho em 2021.

No Fluminense, Douglas Costa, que completará 34 anos em setembro, disputa posição com John Kennedy, Marquinhos, Keno, Isaac, Kauã Elias e Lelê. Afinal, o argentino Germán Cano é titular absoluto da equipe comandada por Fernando Diniz.

Douglas Costa deve ser relacionado para a partida do Fluminense contra o Botafogo, neste domingo (03), no Maracanã. O jogo é válido pela última rodada da Taça Guanabara, e o Flu precisa da vitória para assegurar a vantagem pelo empate nas semifinais do Campeonato Carioca.

