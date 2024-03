Dortmund bate Union, em Berlim, e segue no G4 do Alemão

Niclas Füllkrug (de amarelo) disputa a bola com Doekhi, do Union Berlin - (crédito: AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Deu Borussia Dortmund no duelo deste sábado (2/3), fora de casa, contra o Union Berlin. Afinal, neste jogo pela 24ª rodada do Alemão, no Försterei, em Berlim, os Amarelos venceram por 2 a 0. Um golaço de Adeyemi, no primeiro tempo e Maatsen ampliando no último minuto.

Grande resultado para o Dortmund, que não tem mais chance de título, mas luta para ficar no G4, que garante vaga na Champions em 2024/25. Assim, sustenta o quarto lugar,com 44 pontos. O Union Berlin parou nos 25 pontos, em 14º lugar. Mas com boa frente para o primeiro na zona de rebaixamento, o Colônia, com 17.

Dortmund marca um gol em cada tempo

O Union Berlin foi bem mais perigoso nos primeiros 30 minutos. Mas começou a se preocupar com a defesa quando Brant, no primeiro bom ataque do Dortmund, obrigou o goleiro Ronnow a grande defesa. Animado, o time visitante foi ao ataque e chegou ao gol aos 41. Adeyemi recebeu pela direita, limpou a marcação e, já dentro da área, mandou uma bomba que ainda bateu no travessão antes de entrar. Um golaço.

A etapa final mostrou um Union Berlin buscando o jogo e quase empatando. Meyer fez defesa incrível em chute de Volland. Mas o Dortmund soube administrar a vantagem, principalmente nos dez minutos finais, quando o time da casa buscou sufocar. Porém, sem sucesso nos arremates. Aos 44, Haberer, último homem no meio de campo, não percebeu a chegada de Maatsen. Assim, o lateral roubou a bola e avançou até a entrada da área para bater na saída do goleiro Ronnow e fechar o placar em 2 a 0.

