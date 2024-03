Chelsea empata com o Brentford em jogo do Inglês

Wissa, do Brentford (de vermelho e branco) recebe a carga de Disasi, do Chelsea - - (crédito: AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Novo tropeço dos Blues! Neste sábado (02), o Chelsea jogou fora de casa e empatou em 2 a 2 com Brentford. Nicolas Jackson abriu o placar, enquanto Wissa anotou para os mandantes. Na reta final, Disasi deu números finais. O clássico londrino, disputado no GTech Stadium, vale lembrar, foi válido pela 27ª rodada do Campeonato Inglês.

Com o resultado, o Chesea foi aos 36 pontos em, 11º lugar. Dessa forma, os Blues dificilmente jogarão uma competição da UEFA em 2024/2025. Já o Brentford, com 26 pontos, está em 15º lugar. No entanto, como a rodada ainda está em andamento, as posições devem ser alteradas.

Chelsea começa mal, mas abre o placar

O Chelsea foi o melhor em campo no primeiro tempo, mas muito por conta do ritmo avassalador que impôs depois dos 20 minutos. Dessa forma, a equipe da casa começou bem melhor, afinal, o atacante Wissa teve pelo menos três boas oportunidades no início da etapa.

Aos poucos, porém, os Blues foram crescendo na partida, principalmente sob os pés de Nicolas Jackson. Aos 29, ele recebeu ótima enfiada de Enzo Fernández, driblou o goleiro, mas chutou para fora. Pouco depois, Malo Gusto foi à linha de fundo e cruzou na medida para o senegalês abrir o placar de cabeça para o Chelsea.

Nicolas Jackson, de fato, fez grande partida. Inclusive, teve outra boa oportunidade. Ainda no primeiro tempo, Enzo Fernández deu lindo passe para Chilwell, que chutou para fora, e Gallagher também finalizou para o Chelsea.

Brentford vira, mas Disasi dá números finais

A segunda etapa também começou com o Brentford melhor. Desta vez, porém, em ritmo avassalador. Aos 2, Janelt teve grande oportunidade. Dois minutos depois, os donos da casa entraram na área e viram Janelt marcar após a defesa do Chelsea “bater cabeça”. No lance seguinte, Janelt quase virou, afinal, chutou na trave.

O Chelsea respondeu aos 15, quando Gusto cruzou na medida para Palmer. Ele, porém, chutou para fora, raspando a trave. No entanto, quem marcou o segundo gol foi mesmo o Brentford. Uma pintura, por sinal. Onyeka cruzou, e Wissa marcou de bicicleta. Dessa forma, os donos da casa recuaram, enquanto os Blues partiram para cima. Após muita insistência, Disasi marcou de cabeça aos 37 com passe de Palmer.

Próximos Compromissos

Agora, o Chelsea se prepara para receber o Newcastle na outra segunda-feira (11), às 17h, também pelo Campeonato Inglês. Pela mesma competição, o Brentford visita o Arsenal no próximo sábado (09), às 14h30.

Jogos da 27ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (2/3)

Brentford x Chelsea

Tottenham x Crystal Palace

Newcastle x Wolverhampton

Everton x West Ham

Fulham x Brighton

Luton Town x Aston Villa

Domingo (3/3)

Burnley x Bournemouth – 10h

Manchester Cityx Manchester United – 12h30

Segunda-feira (4/3)

Sheffield United x Arsenal – 17h

