F1: Verstappen lidera de ponta a ponta e vence Grande Prêmio do Bahrein

A Fórmula 1 começou 2024 do mesmo jeito que terminou 2023: com vitória de Max Verstappen. O atual tricampeão mundial somou o primeiro triunfo da temporada em uma corrida perfeita no Grande Prêmio do Bahrein, neste sábado (2/9), cruzando a linha de chegada com 22 segundos de vantagem para o companheiro de equipe, Sérgio Perez, e Carlos Sainz, da Ferrari, em terceiro. Se o favoritismo não bastasse, o holandês da Red Bull fez o quinto Grand Chelem da carreira, isto é, quando o piloto larga na pole position, lidera a corrida de ponta a ponta e faz a volta mais rápida.

O final de semana dos sonhos de Verstappen o igualou com Michael Schumacher e Alberto Ascari como terceiro no ranking de Grand Chelems, atrás de Lewis Hamilton (6) e Jim Clark (8). “Inacreditável. Acho que hoje foi melhor que o esperado, o carro estava muito bom. Foi muito prazeroso pilotar, foi um excelente início de temporada. É sempre especial ter dias como hoje, não acontece com tanta frequência, me senti um só com o carro”, comentou o holandês.

A dobradinha da equipe austríaca demonstra que o RB20 tem tudo para dominar o ano, assim como o RB19 fez em 2023, com 21 vitórias em 22 etapas. Além disso, a classificação final demonstrou a escala de força entre as montadoras, já que a zona de pontuação teve somente as duplas de Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren e Aston Martin. Outro destaque é o pódio de Sainz. Já de aviso prévio por saber que será substituído por Hamilton na próxima temporada, o espanhol superou na pista o companheiro de time, Charles Leclerc, em 4º, e foi eleito piloto do dia.

Verstappen vence de ponta a ponta o GP de Bahrein de F1 de 2024"



Holandês comanda dobradinha da Red Bull e chega a sua 55ª vitória na F1 após fazer pole, vencer de ponta a ponta e anotar a volta mais rápida.



Pérez e Sainz completam o pódio pic.twitter.com/F92dNMQzaO — Esporte Na Band (@esportenaband) March 2, 2024

“Me senti muito bem hoje. A largada não foi a ideal, mas gerenciei muito bem os pneus, ultrapassei dois ou três carros e acompanhei uma RBR (Perez) no fim, o que foi uma boa surpresa. A próxima corrida vai ser uma surpresa para todos verem onde estamos, espero a RBR e a McLaren competitivas lá”, disse Sainz.

No lugar do ferrarista em 2025, Hamilton começou em 7º e terminou em 9º, aumentando ainda mais o período sem vencer, desde o final de 2021. Na frente dele estiveram George Russell (5º) e Lando Norris (6º), com Oscar Piastri (8º), Fernando Alonso (9º) e Lance Stroll (10º) completando os dez primeiros. Confira no final da matéria a classificação completa.

A Fórmula 1 volta para a segunda etapa da temporada no próximo final de semana para o GP da Arábia Saudita, em Jeddah. Em razão do Ramadã, o cronograma foi realocado para começar na quinta-feira (7/3), com os treinos livres, depois a qualificação, na sexta (8/3), e por fim a corrida, no sábado (9/3), às 14h. A transmissão é por conta da TV Band, Bandsports e F1 TV.

A corrida

Com todos os pilotos largando de compostos macios, Verstappen começou bem e manteve a liderança. O problema na primeira volta foi com Lance Stroll e Nico Hulkenberg, que se tocaram e caíram para o fundo do grid. A primeira grande ultrapassagem do ano foi com George Russell, que foi por fora em Leclerc e assumiu o segundo posto. O monegasco reclamou muito com a Ferrari do pneu dianteiro direito estar travando nas curvas e depois perdeu posição para Sainz.

Com os pilotos começando a entrar nos boxes para os primeiros pit stops da corrida, o espanhol voltou atrás do companheiro, mas pouco demorou para deixar Leclerc para trás novamente e também passou Russell. Enquanto isso, Verstappen seguiu disparado na frente, com 6s de vantagem para Perez, já em segundo nessa altura.

Na metade final da corrida, as equipes fizeram novas paradas e quem se aproveitou foi Hamilton, com um undercut em Oscar Piastri para assumir o 7º lugar do jovem australiano. A Red Bull colocou pneus macios de volta no tricampeão, o suficiente para o holandês marcar o melhor giro do dia e continuar voando em primeiro. Mais atrás, Russell escapou na curva 10 e viu Leclerc passar para 4º.

O meio do grid teve poucas mudanças relevantes, com Fernando Alonso e Lance Stroll alternando as Aston Martin entre a 9ª e 10ª colocação, e a Racing Bulls orientando Yuki Tsunoda a deixar Daniel Ricciardo passar, para a insatisfação do japonês. Na última volta, sem sustos e sozinho na frente do pelotão, Max Verstappen foi o primeiro a ver a bandeira quadriculada pela 55ª vez na carreira.

Classificação final

1. M. Verstappen (Red Bull) – 1:31:44.742 (26 pontos)

2. S. Perez (Red Bull) – +22.457 (18 pontos)

3. C. Sainz (Ferrari) – +25.110 (15 pontos)

4. C. Leclerc (Ferrari) – +39.669 (12 pontos)

5. G. Russell (Mercedes) – +46.788 (10 pontos)

6. L. Norris (McLaren) – +48.458 (8 pontos)

7. L. Hamilton (Mercedes) – +30.324 (6 pontos)

8. O. Piastri (McLaren) – + 56.082 (4 pontos)

9. F. Alonso (Aston Martin) – +74.887 (2 pontos)

10. L. Stroll (Aston Martin) – +93.216 (1 ponto)

11. G. Zhou (Sauber) – 1 volta

12. K. Magnussen (Haas) – 1 volta

13. D. Ricciardo (RB) – 1 volta

14. Y. Tsunoda (RB) – 1 volta

15. A. Albon (Williams) – 1 volta

16. N. Hulkenberg (Haas) – 1 volta

17. E. Ocon (Alpine) – 1 volta

18. P. Gasly (Alpine) – 1 volta

19. V. Bottas (Sauber) – 1 volta

20. L. Sargeant (Williams) – 2 voltas

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima