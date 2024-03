Athletic Bilbao x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragem

Barcelona vem de goleada por 4 a 0 sobre o Getafe - (crédito: Foto: LLUIS GENE/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona visita o Athletic Bilbao, neste domingo (03), no Estádio San Mamés. As duas equipes estão distantes da briga pelo título, mas ainda fazem cálculos por uma vaga na Champions League de 2024/2025. A bola vai rolar às 17h (horário de Brasília).

O Barcelona aparece em terceiro lugar na La Liga, com 57 pontos, atrás de Real Madrid e Girona, que somam. Já o Bilbao encontra-se em quinto, com 49, a três do Atlético de Madrid (que também joga neste domingo). Dessa forma, o título está bem encaminhado para os merengues.

Onde Assistir

O canal Star + (streaming) transmite a partir das 7h de Brasília.

Como chega o Athletic Bilbao

A equipe do País Basco chega empolgada para a partida, afinal, vem de goleada por 3 a 0 sobre o Atlético de Madrid, o que colocou o time na final da Copa do Rei (agora enfrenta o Mallorca). Já para o embate contra o Barcelona, a equipe comandada por Ernesto Valverde não poderá contar com o lateral-esquerdo Yuri Berchiche nem com o meia Herrera, afinal, ambos estão machucados. Quem também não joga é o zagueiro Dani Vivian, suspenso. Por outro lado, o ponta Nico Willians, um dos principais jogadores do elenco, retorna de suspensão.

Como chega o Barcelona

O Barcelona não poderá contar com o atacante Gavi nem com os laterais esquerdos Balde e Marcos Alonso, afinal, estão todos lesionados. O setor defensivo, aliás, é um grande problema para o técnico Xavi. Aliás, o Barça já sofreu 34 gols no Campeonato Espanhol. No ataque, Pedri, que entrou na reta final da vitória por 4 a 0 sobre o Getafe, deve ser titular, deixando João Félix no banco. Assim, Raphinha e Lewandowski devem formar o trio titular.

ATHLETIC BILBAO X BARCELONA

27ª Rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: 03/03/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio San Mamés, em Bilbau (ESP)

ATHLETIC BILBAO: Simon; De Marcos, Yeray, Paredes, Lekue; Ruiz de Galarreta, Prados; I Williams, Sancet, Berenguer; Guruzeta Técnico: Ernesto Valverde

BARCELONA: Ter Stegen; Kounde, Araujo, I Martinez, Cancelo; F de Jong, Christensen, Gundogan; Raphinha, Lewandowski, Pedri Técnico: Xavi

Árbitro: Alejandro José Hernández

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.