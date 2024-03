Aston Villa, no drama, faz 3 a 2 no Luton Town. Segue numa boa do Inglês!

Aston Villa e Luton Town fazem jogo emocionante - (crédito: Luton Town x Aston Villa - Divulga....o Aston Villa) Jogada10 Jogada10

O Aston Villa foi até Londres e se saiu muito bem: venceu o Luton Town por 3 a 2. Assim, após este jogo no Kenilworth Road pela 27ª rodada, o time de Birmingham segue em quarto lugar e mantando uma boa vantagem para o Tottenham na briga pelo G4, que vale vaga à Champions: 58 a 55. Mas foi jogo dramático: o Aston fez 2 a 0, dois gols do artilheiro Watkins. Porém, o Luton empatou com tentos de Chong e Morris. Entretanto, aos 44 minutos, Digne fez o tento do triunfo.

Para o Luton Town, um péssimo resultado. Afinal, o time segue na zona de rebaixamento, com 20 pontos (em 18º lugar). Esta quatro pontos atrás do primeiro fora do Z3, o Nottingham Forest. Mas tem um jogo a menos do que o rival.

Veja a qui a tabela de classificação do Campeonato Inglês

Watkins marca dois para o Aston Villa

O primeiro tempo mostrou um Aston Villa muito producente no ataque, deixando o time da casa mais preso na defesa e criando as melhores oportunidades. Quando abriu o placar, aos 24 minutos numa cabeçada de Watkins após escanteio, já tinha levado perigo ao gol de Kamisnki pelo menos duas vezes. E, depois de abrir vantagem, seguiu em cima, desperdiçando duas chances antes para ampliar, aos 38. Watkins recebeu na esquerda um passe primoroso de Douglas Luiz (convocado para a Seleção), entrou na área e bateu no canto esquerdo de Kaminski.

Luton aumenta a pressão e empata

No segundo tempo o Luton Town foi melhor. Os jogadores do Aston Villa mostravam cansaço e, após três momentos de perigo, mas sem sucesso no arremante, o time da casa diminuiu aos 20 minutos. Após escanteio e muita confusão na área, Chong ficou com a sobra e mesmo sem jeito, bateu para diminuir o placar. A partir daí, tome pressão. E, aos 27, o artilheiro Morris empatou o jogo. Num chuveirinho da esquerda cobrado por Doughty pela esquerda, o atacante pegou de oprimeira, sem chance para Dibu Martínez.

A torcida, em polvorosa, que não parava de gritar mesmo com o time levando de 2 a 0, foi à euforia, e passou a apoiar com ainda mais intensidade. Morris perdeu duas chances para virar. E, aos 44 minutos, veio a ducha de água fria. Diaby cruzou para a conclusção certeira de Digne. Aston Villa 3 a 2. Uma injustiça para o Luton Town. Mas futebol tem dessas.

