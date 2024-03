Marcos Braz confirma contratação do zagueiro Léo Ortiz: ‘Tudo fechado’

Marcos Braz, dirigente do Flamengo - (crédito: Foto: Lucas Bayer/Jogada10) Jogada10 Jogada10

O vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, confirmou neste sábado (2/3) a contratação de Léo Ortiz, que estava no Red Bull Bragantino. O dirigente disse que o defensor chega ao Rio de Janeiro até terça-feira para assinar contrato com o clube carioca.

“Está tudo fechado, a gente ainda precisa assinar os documentos, mas já estátudo bem encaminhado. Tudo ajustado em relação aos prazos de pagamentos e à maneira que foi contratado. Tive um longo tempo com o jogador anteontem (quinta-feira) em São Paulo, dei algumas posições do Flamengo e minhas também para contribuir nessa reta final. Graças a Deus deu tudo certo. De acordo com Braz, o zagueiro pediu para se apresentar o mais rápido possível na buscva por uma melhor adptação. “Ele vai se apresentar o mais rápido possível. Acredito que até terça-feira esteja aqui “, disse Braz, em entrevista à Rádio Tupi. “A vontade dele pesou muito (se transferir para o Flamengo), mas muito em função também dele acreditar na gente, que não largaríamos ele em nenhum momento, que a gente ia até o final da janela (de transferências)… pouquíssimos nomes de zagueiro apareceram nessas especulações, porque sempre tivemos com o Léo Ortiz”, completou Braz. Os clubes chegagaram a um entendimento em relação às questões financeiras. Assim, o Flamengo irá desembolsar 8,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 45 milhões na cotação atual) – 7 milhões de euros em duas parcelas e mais 1,5 milhão de euros em caso de cumpridas metas de conquistas do jogador no Rubro-Negro. O contrato entre Leo Ortiz e Flamengo terá validade de cinco anos, até dezembro de 2028.