Manchester City x Manchester United: onde assistir, escalações, arbitragem

Manchester City e Manchester United fazem o clássico da cidade neste domingo (3/3), às 12h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, pela 27° rodada da Premier League. O time de Pep Guardiola é o segundo colocado do Campeonato Inglês e vem de duas vitórias seguidas, se mantendo na luta pelo título inglês. Por outro lado, os Red Devils tentam se recuperar no torneio, após perderem em casa por 2 a 1 para o Fulham. O time de Erik Ten Hag está na sexta posição e sonha com uma vaga em uma competição europeia.

Onde assistir

A partida terá transmissão da ESPN e do Star+.

Como chega o Manchester City

O Manchester City vem de 18 jogos de invencibilidade na temporada, e briga ativamente pelo título da Premier League. Afinal, o time está em 2º lugar no Campeonato Inglês com 59 pontos e não quer deixar o Liverpool disparar na liderança. Os Reds venceram na rodada e podem disparar na liderança, caso o time de Pep Guardiola não vença o clássico.

Assim, o técnico Pep Guardiola vem para esse jogo com força máxima. Mas o treinador não vai contar com Grealish que está lesionado. Desta forma, em seu lugar vai jogar o jovem Phil Foden na ponta-esquerda.

Como chega o Manchester United

Por outro lado, o Manchester United vem fazendo mais uma temporada ruim na Premier League e ocupa apenas a 6ª posição na competição. Oito pontos separam os Red Devils do G4 e de uma vaga na Champions, já que eles têm 44 pontos e o Aston Villa 52.

Assim, para esse clássico da cidade, o técnico Erik Ten Hag tem uma lista extensa de lesionados que ele não vai poder contar. Martial, Malacia, Lisandro Martínez, Mount, Wan-Bissaka, Shaw e Hojlund estão indisponíveis por lesão neste momento.

MANCHESTER CITY X MANCHESTER UNITED

27ª rodada do Campeonato Inglês

Data e Horário: 3/3/2024, 12h30 (de Brasília)

Local: Etihad Stadium, Manchester (ING)

MANCHESTER CITY: Ederson; Manuel Akanji, Ruben Dias e Nathan Aké; Rodri e John Stones; Bernardo Silva, Julián Álvarez, De Bruyne e Phil Foden; Erling Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

MANCHESTER UNITED: André Onana; Diogo Dalot, Victor Lindelof, Raphael Varane e Sofyan Amrabat; Kobbie Mainoo e Casemiro; Antony, Alejandro Garnacho e Bruno Fernandes; Marcus Rashford. Técnico: Erik Ten Hag.

Árbitro: Andy Madley

Auxiliares: Ian Hussin e Nick Hopton

VAR: Stuart Attwell

