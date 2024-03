RB Bragantino x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

RB Bragantino quer garantir vaga no mata-mata do Paulista - (crédito: Foto: Rebeca Reis/Ag. Paulistão) Jogada10 Jogada10

Red Bull Bragantino e Santos duelam neste domingo (3), às 18h, no Nabi Abi Chedid, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Líder do Grupo C, o Massa Bruta pode garantir uma vaga no mata-mata do Estadual com uma simples vitória diante de seu torcedor. Por outro lado, o Peixe é o primeiro colocado do Grupo A, já classificado, mas busca a vitória para assumir a liderança geral. No momento, o Alvinegro Praiano briga com o Palmeiras pelo posto.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Record (para São Paulo) e do Paulistão Play.

Como chega o Red Bull Bragantino

O atacante Helinho, que não enfrentou o Ituano na última rodada do Paulistão por estar suspenso, volta a ficar à disposição de Pedro Caixinha. Contudo, o treinador segue sem poder contar com Douglas Mendes, Henry Mosquera, Lucas Evangelista, Matheus Fernandes, Eduardo Santos e Nathan Camargo, todos no departamento médico.

Além disso, o técnico perdeu Léo Ortiz, que está de transferência para o Flamengo. Por fim, há a possibilidade de o Massa Bruta ir com um time misto para o embate, visando o duelo na Libertadores contra o Botafogo.

Como chega o Santos

Por outro lado, o técnico Fábio Carille fez os últimos ajustes para a partida e vai para o interior paulista com força máxima. Afinal, a ideia é garantir a primeira colocação geral. As baixas ficam por conta de Giuliano, que trata de dores na panturrilha esquerda e é desfalque desde o fim de janeiro, e também dos suspensos Willian Bigode e Otero.

Além disso, o Peixe também não conta com os lesionados Alex Nascimento, Sandry, Alison, Rodrigo Falcão e Kevyson. Já classificado ao mata-mata do Paulistão e líder absoluto do Grupo A com 22 pontos, o Santos agora busca a melhor campanha geral.

RED BULL BRAGANTINO X SANTOS

Campeonato Paulista – 11ª rodada

Data e horário: 03/03/2024, às 18h (de Brasília)

Local: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes, Lucas Cunha, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Jadsom, Eric Ramires e Lincoln; Helinho, Eduardo Sasha e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha.

SANTOS: João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca e Cazares; Guilherme, Morelos e Pedrinho. Técnico: Fábio Carille

Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos

Auxiliares: Risser Jarussi Corrêa e Leandro Matos Feitosa

VAR: Adriano de Assis Miranda

