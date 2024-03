Torcedores do Valencia chamam Vini Jr de ‘Pinóquio’

Torcedores do Valencia comparam Vini Jr a Pinóquio, o personagem mentiroso - Foto: Reprodução redes sociais - (crédito: Foto: Reprodução redes sociais) Jogada10 Jogada10

A partida do Real Madrid contra o Valencia, neste sábado (2/3), no estádio Mestalla, está cercada de expectativa. Afinal, foi nessa arena que, em maio de 2023, Vini Jr sofreu insultos raciais que tiveram grande repercussão, em escala mundial.

Não houve incidentes graves até o começo do jogo. Entretanto, as redes sociais divulgaram um cartaz em que o jogador brasileiro é chamado de Pinóquio, o personagem mentiroso da animação clássica, cujo nariz cresce quando não fala a verdade.

No pôster há a logomarca da Asociación Libertad VCF, que sempre publica tudo o que ocorre nos jogos do Valencia em casa.

Mestalla tem capacidade para 49 mil torcedores e está lotado para o jogo do Campeonato Espanhol, a popular La Liga. O Real Madrid, de Vini Jr, lidera a tabela com 65 pontos.

Antes do jogo, no gramado, houve homenagem às vítimas do incêndio ocorrido no dia 22/2 no bairro Campanar. O fogo se espalhou por um prédio de 14 andares, deixando dez mortos. Os dois times colocaram uma coroa de flores brancas no campo e todos fizeram um minuto de silêncio. Enquanto isso, o telão explicava que a homenagem era para as pessoas que morreram ou estão sofrendo as consequências da tragédia.

