Fluminense x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Fluminense e Botafogo fazem neste domingo (3) o último clássico da Taça Guanabara de 2024, a primeira fase do Campeonato Carioca. A bola vai rolar às 16h (de Brasília), no Maracanã. As duas equipes chegam em alta para o duelo após vitórias no meio de semana.

Na quarta-feira, o Botafogo aplicou 6 a 0 no Aurora (BOL) e avançou na Libertadores. Já o Fluminense, na quinta, bateu a LDU por 2 a 0 e sagrou-se campeão da Recopa Sul-Americana pela primeira vez.

No Campeonato Carioca, o Fluminense está em segundo lugar, com 21 pontos, e já garantido na semifinal. Já o Botafogo aparece em quinto na tabela, com 17 pontos e a dois do Vasco, que fecha o G4. Flamengo e Nova Iguaçu completam o pelotão que vai às semifinais.

Onde assistir

Os canais Band, Bandsports e Canal Goat (Youtube) transmitem o clássico.

Como chega o Fluminense

Com o título da Recopa confirmado e sem chances de ser campeão na Taça Guanabara, o Fluminense vai poupar alguns titulares, de olho nas semifinais do Campeonato Carioca. Por outro lado, o Flu precisa da vitória para garantir o segundo lugar, o que lhe dá a vantagem de jogar pelo empate na semifinal do Estadual.

Como chega o Botafogo

O Botafogo, por estar em quinto na tabela, precisa vencer o clássico e torcer por uma derrota do Vasco, que jogará em seguida. O Cruz-Maltino receberá a Portuguesa, que disputará a Taça Rio. O Glorioso será novamente comandado pelo interino Fábio Matias. Para o clássico, o Alvinegro não conta com o atacante Jeffinho, lesionado.

FLUMINENSE X BOTAFOGO

Campeonato Carioca – 11ª e última rodada da Taça Guanabara

Data e horário: 3/3/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Thiago Santos, Marlon e Diogo Barbosa; André, Martinelli e Renato Augusto; Douglas Costa, Jhon Arias e John Kennedy. Técnico: Fernando Diniz

BOTAFOGO: Gatito Fernández; Suárez, Lucas Halter, Barboza e Hugo; Tchê Tchê, Danilo Barbosa e Eduardo; Júnior Santos, Savarino e Tiquinho Soares. Técnico: Fábio Matias (interino)

Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo

Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito e Thiago Filemon Soares Pinto

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

