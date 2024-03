Vasco x Portuguesa: onde assistir, escalações e arbitragem

Vasco deve ir com quase força máxima para enfrentar a Portuguesa, na última rodada da primeira fase do Carioca - (crédito: Foto: Leandro Amorim/Vasco da Gama) Jogada10 Jogada10

O Vasco terá confronto decisivo pela frente com a Portuguesa pela 11ª e última rodada da primeira fase do Carioca. O embate vai ocorrer em São Januário, neste domingo (3/3), às 18h10 (de Brasília). A partida vale a classificação para as semifinais do Estadual para o Cruz-Maltino. Afinal, ainda disputa a vaga com o Botafogo.

Onde assistir

A partida terá a transmissão do SBT na TV aberta, do SporTV na TV fechada, Premiere no pay-per-view. Além da Cazé TV em seus canais no YouTube e Twitch.

Como chega o Vasco

O Gigante da Colina chega para o jogo decisivo repleto de confiança. Isso porque, a equipe vem de cinco partidas sem perder, com três triunfos e dois empates. Atualmente, o time é o quarto colocado, com 19 pontos. Apenas uma vitória sobre a Lusa garante o Vasco nas semifinais do Carioca.

Se houver outros resultados, dependerá de uma combinação de resultados favoráveis. Inclusive, caso conquiste um triunfo e haja tropeços de Fluminense e Nova Iguaçu pode terminar a fase de grupos do torneio na segunda colocação. Desse modo, permitiria ao Vasco chegar à etapa mata-mata com a vantagem do empate nos jogos das semifinais (Confira todos os cenários possíveis).

Ramón Díaz terá o volante Zé Gabriel como único desfalque certo. Afinal, ele recebeu o terceiro cartão amarelo no triunfo por 2 a 1 sobre o Volta Redonda. Mateus Carvalho e Sforza disputam a vaga. O defensor Robert Rojas e Payet ainda são dúvidas. Aliás, o paraguaio sofreu um trauma na perna durante o duelo pela Copa do Brasil e o francês voltou aos treinos com o elenco. Entretanto, ainda não está nas melhores condições físicas, pois se recupera de quadro gripal.

Como chega a Portuguesa

A Lusa não vence há três rodadas no Carioca, sendo dois empates com Audax e Volta Redonda, além de derrota para o Nova Iguaçu. O mau momento promoveu a demissão do técnico João Carlos Ângelo e sua comissão. O time da Ilha do Governador vai enfrentar o Gigante da Colina com a vaga na Taça Rio já garantida, já que está na sétima posição, com 14 pontos.

A equipe terá o retorno do meio-campista Anderson Rosa, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, Romarinho será ausência pelo mesmo motivo. Patrick ou Hernane Brocador disputam uma vaga no ataque.

VASCO X PORTUGUESA

11ª rodada do Carioca

Data e horário: 3/3/2024, às 18h10 (de Brasília)

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

VASCO: Léo Jardim; João Victor, Medel e Léo; Paulo Henrique, Mateus Carvalho (Sforza), Galdames, Payet e Lucas Piton; Adson e Vegetti. Técnico: Ramon Díaz

PORTUGUESA: Dida; Ronaldo, Diogo Guerra, Pedro Botelho, Joazi; João Paulo, Wellington Cézar, Anderson Rosa, Patrick Carvalho (Hernane Brocador), Cesinha e Miguel. Técnico:

Árbitro: Yuri Elino Ferreira

Assistentes: Raphael Carlos de Almeida e Lilian da Silva Fernandes

VAR: Philip Georg Bennett

