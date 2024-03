Pedro Raul marca no último lance e Corinthians vence o Santo André

Pedro Raul marca no fim e Corinthians vive no Paulistão - (crédito: Reprodução/CazeTV) Jogada10 Jogada10

O Corinthians sofreu, mas segue vivo no Campeonato Paulista. Neste sábado (02), na Neo Química Arena, o Timão venceu o Santo André por 3 a 2, pela 11° rodada do Estadual e conseguiu evitar, por hora, sua eliminação na competição. O Alvinegro chegou a abrir 2 a 0 com Maycon e Yuri Alberto, mas Bruno Michel e Lohan empataram o jogo. Contudo, no último lance do jogo, Pedro Raul apareceu e garantiu os três pontos para o clube do Parque São Jorge.

Assim, com o resultado, o Timão chegou aos 13 pontos e agora precisa torcer para Inter de Limeira e Mirassol não vença seus compromissos na rodada. Caso uma das equipes triunfe, o Corinthians está eliminado do Paulistão. Por outro lado, o Ramalhão segue como lanterna do Grupo A e também da classificação geral, caminhando para o rebaixamento no Estadual.

Só dá Corinthians no primeiro tempo

Os primeiros 45 minutos de jogo só deu Corinthians. Pressionado pela vitória, mas apoiado pela sua torcida, o Timão começou a partida mais precavido e viu o Santo André ensaiar uma marcação alta, o que durou pouco mais de cinco minutos. Depois disso, o Alvinegro foi absoluto e até chegou a abrir o placar com Yuri Alberto aproveitando passe de Raniele. Entretanto, o gol foi anulado pelo VAR já que a bola resvalou no braço do centroavante. Contudo, o time de António Oliveira se manteve no ataque e não deu chances para o Ramalhão respirar. Após tanta pressão, o tento saiu. Em uma assistência fantástica de Fagner, Maycon dominou no peito e tirou do goleiro para abrir o placar. Assim, o clube do Parque São Jorge foi para o vestiário com a vantagem.

Pedro Raul salva no último minuto

Já na segunda etapa, o jogo ganhou bastante em emoção. Afinal, o Santo André veio determinado a equilibrar o jogo e teve duas boas chances com Bruno Michel, mas parou duas vezes em Cássio. Contudo, quem marcou o segundo foi o Corinthians. Após bate rebate, a bola sobrou para Hugo, que rolou para Yuri Alberto livre. O centroavante deslocou o goleiro e marcou mais um para o Alvinegro. Contudo, o Ramalhão seguiu determinado. Em cobrança de escanteio, Bruno Michel se esticou ao máximo e descontou. Já nos minutos finais, Bruno Michel coloca Geovane dentro da área, que bate. A bola desvia em Pedro Henrique e sobra para Lohan apenas desviar para o fundo da rede e empatar o jogo. Por fim, quando o jogo se caminhava para um empate frustrante, Pedro Raul apareceu dentro da área e, no último lance do embate, balançou as redes, garantindo os três pontos para o clube do Parque São Jorge.

CORINTHIANS 3X2 SANTO ANDRÉ

11° rodada do Campeonato Paulista

Data e horário: 02/03, às 16h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Maycon (Fausto Vera, 18’/2ºT) e Rodrigo Garro (Gustavo Mosquito, 36’/2ºT); Wesley (Igor Coronado, 29’/2ºT), Romero (Pedro Henrique, 29’/2ºT) e Yuri Alberto (Pedro Raul, 36’/2ºT). Técnico: António Oliveira.

SANTO ANDRÉ: Luiz Daniel; Junior Caiçara (Bruno Michel, intervalo), Afonso, João Victor (Ariel, 36’/2ºT) e Igor Fernandes; Marciel (Enzo, 29’/2ºT), Geovane, Wellington Reis e Dudu Vieira; Léo Passos (Lohan, 36’/2ºT) e Cléo Silva (Felipe Ferreira, 29’/2ºT). Técnico: Márcio Fernandes

Gol: Maycon, aos 32′ do 1°t (1-0); Yuri Alberto, aos 26′ do 2°t (2-0); Bruno Michel, aos 34′ do 2°t (2-1); Lohan, aos 41′ do 2°t (2-2); Pedro Raul, aos 49′ do 2°t (2-2)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Evandro de Melo Lima

VAR: Thiago Duarte Peixoto

Cartões amarelos: Gustavo Henrique, Fagner, Pedro Raul, António Oliveira (COR); Wellington Reis, Afonso (STA)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.