Base ajuda Atlético a vencer Ipatinga e assegurar classificação no Mineiro

Rubens celebra o gol que abriu o placar do Atlético diante do Ipatinga - (crédito: Foto: Pedro Souza / Clube Atlético Mineiro)

O Atlético acertou ao apostar nos garotos e venceu o Ipatinga por 3 a 0, neste sábado (2), na Arena MRV. Isso porque Rubens e Cadu, duas revelações da base do clube, marcaram dois dos três gols do time. O segundo ainda deu assistência para Battaglia marcar.

Com o resultado positivo na última rodada pela primeira fase do Mineiro, o Galo se manteve na liderança do Grupo B. Vale ressaltar que o Alvinegro alcançou os 16 pontos. Assim, garantiu a vaga nas semifinais do Estadual e vai enfrentar o América na disputa por uma vaga na final. Na outra chave, Cruzeiro (melhor campanha geral) e Tombense (quarto) se enfrentam.

Os comandados de Felipão ficaram com o terceiro melhor primeiro lugar da competição, já o Coelho foi o segundo melhor líder. Por outro lado, o Tigrão do Aço ficou entre as três piores equipes da fase inicial do Estadual. Na sequência, enfrentará o Pouso Alegre e Democrata de Governador Valadares. Os embates serão em formato de um triangular para definir os rebaixados do torneio

Atlético marca duas vezes de cabeça

O Atlético dominou as investidas da partida, com o Ipatinga em fase de estudo do adversário. Os visitantes adotaram postura defensiva e o Galo arriscou finalizações de longe. Aos 13 minutos, Scarpa sofreu falta no lado esquerdo de ataque, Igor Gomes cobrou falta para área e Rubens apareceu como elemento surpresa. O camisa 44 abriu o placar de cabeça.

Cadu quase marcou segundo em duas oportunidades com Cadu. A primeira em bonito voleio. Já na segunda, em contra-ataque, o menino invadiu a área, mas chutou sem capricho. Na terceira chance, ele conseguiu aumentar a vantagem para o Atlético. Alisson encontrou ótimo lançamento para o amigo da base dentro da área, que escorou de cabeça e fez o seu primeiro gol como profissional.

A bola ainda bateu na trave antes de entrar. Igor Gomes cobrou nova falta, mas dessa vez direta e obrigou Douglas Baldini a espalmar para escanteio. O camisa 17 ficou cara a cara com o goleiro em outra ocasião após ótima troca de passes. Porém, desperdiçou a chance.

Galo administra jogo na segunda etapa

Com a boa vantagem, o Atlético administrou a partida e fez o terceiro aos 17 minutos. Battaglia roubou a bola no campo de ataque, acionou Cadu, que devolveu rasteiro para o companheiro argentino completar. Em seguida, o Alvinegro chegou mais duas vezes com os garotos.

O camisa 42 invadiu a área chutou e a bola sobrou para Paulo Vitor, que arriscou, a bola desviou e foi para a fora. Porém, após a conclusão do lance foi assinalado o impedimento. Posteriormente, Isaac perdeu duas ótimas chances de fazer o quarto. Na reta final, o Ipatinga quase conseguiu marcar o gol de honra.

ATLÉTICO 3X0 IPATINGA

Campeonato Mineiro 2024 – Oitava rodada

Data: 02/03/2024

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

ATLÉTICO: Everson; Edenílson, Bruno Fuchs, Jemerson, Rubens (Patrick/Intervalo); Battaglia (Paulo Vitor, 20’/2ºT), Alan Franco, Igor Gomes (Isaac, 29’/2ºT), Gustavo Scarpa (Vitor Gabriel, 40’/2ºT); Alisson (Pedrinho/Intervalo) e Cadu. Técnico: Felipão

IPATINGA: Douglas Baldini; Ézio (Raynan, 40’/2ºT), Alex Trindade, Nilo, Hebert (Pedrinho/Intervalo); Marquinhos Bento, Lucas Paranhos (Júlio Simas, 26’/2ºT), Gerson Magrão; Vico (Alex Matos/Intervalo), Luis Felipe (Raphael Lopes/Intervalo) e PH. Técnico: Júnior Lopes

Gols: Rubens, 13’/1ºT (1-0); Cadu, 26’/1ºT (2-0); Battaglia, 17’/2ºT (3-0).

Árbitro: Murilo Francisco Misson

Assistentes: Pablo Almeida da Costa e Leonardo Henrique Pereira

Cartão Amarelo: Rubens, Alisson (CAM); Marquinhos Bento, Gerson Magrão (IPA

