Cruzeiro bate Uberlândia e confirma primeiro lugar geral do Mineiro

Raposa leva a melhor sobre o Uberlândia no Mineirão - (crédito: Foto: Cris Mattos/Cruzeiro) Jogada10 Jogada10

Já classificado para as semifinais do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro venceu por 2 a 0 o Uberlândia na última rodada do Grupo A e confirmou a liderança, com 19 pontos. Jamerson, contra, fez um gol histórico. Isso porque o clube celeste balançou as redes pela 500ª vez no Novo Mineirão. Rafael Elias, nos acréscimos da etapa final, fechou o placar.

Com o triunfo, a Raposa assegurou o primeiro lugar geral, com vantagem nas fases decisivas. O Uberlândia, por outro lado, se manteve na segunda colocação do Grupo B com oito pontos, mas não conseguiu se classificar.

Na briga pelos lugares na decisão do Estadual, o Cruzeiro vai enfrentar o Tombense, quarto colocado geral, já no próximo fim de semana. Na outra chave, Atlético e América farão o clássico mineiro.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Mineiro

Cruzeiro em vantagem com gol contra

O Cruzeiro assustou logo de cara com Arthur Gomes, que levou perigo em chute que passou rente à trave. Os times evitaram correr riscos enquanto se estudavam. Até que aos 27 minutos, Zé Ivaldo, de cabeça, obrigou o goleiro Rafael Pin a fazer ótima defesa. Aos 32, não teve jeito. Zé Ivaldo cruzou pela direita, Jamerson tentou fazer o corte, mas mandou contra a própria rede. O Uberlândia retrucou com Sabino, que carimbou o travessão de Rafael Cabral. Matheus Pereira e Dinenno ainda tiveram oportunidades de aumentar a vantagem, mas falharam.

Gols desperdiçados até Papagaio definir triunfo No retorno do intervalo, a Raposa se manteve superior em campo e teve três ótimas oportunidades para ampliar. O goleiro Rafael Cabral também precisou trabalhar bem para defender cabeceio forte de Elias. Arthur Cabral também teve chance para definir o triunfo celeste, o que ocorreu apenas nos acréscimos, quando Rafael Elias recebeu passe de Matheus Pereira e finalizou colocado, sem chances para Rafael Pin. CRUZEIRO 2X0 UBERLÂNDIA 8ª Rodada (última) do Campeonato Mineiro

Data: 02/03/2024, às 16h30 (de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Gols: Jamerson, contra, 32’/1ºT (1-0); Rafael Elias, 49’/2ºT (2-0).

CRUZEIRO: Rafael Cabral; William (Wesley Gasolina, 33’/2ºT), Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero (Cifuentes, 26’/2ºT), Lucas Silva, Matheus Pereira e Mateus Vital (Robert, 14’/2ºT); Arthur Gomes (Villalba, 26’/2ºT) e Juan Dinenno (Rafael Elias, 33’/2ºT). Técnico: Nicolás Larcamón

UBERLÂNDIA: Rafael Pin; Dávisson (Tiago Baiano, 34’/2ºT), Jamerson, Mendonça e João Victor; Elias (Gabriel Carioca, 45’/2ºT), Sabino e Adryan (David Lucas, 34’/2ºT); Vicente, Jefferson Victor e Vinícius Balotelli. Técnico: Wellington Fajardo

Árbitro: Andreza Helena de Siqueira

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo e Celso Luiz da Silva

VAR: Frederico Soares Vilarinho

Cartões Amarelos: Lucas Romero, William, Zé Ivaldo, Mateus Vital (CRU); Dávisson, João Victor (UBE) Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.