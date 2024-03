Fabrício Bruno realizará exames para saber gravidade de lesão

Fabrício Bruno sofreu um trauma na face e foi substituído no intervalo - Foto: Reprodução - (crédito: Foto: Reprodução) Jogada10 Jogada10

O Flamengo pode ter mais um problema para a reta final do Campeonato Carioca. O zagueiro Fabrício Bruno sofreu um trauma na face na partida contra o Madureira, neste sábado (2), no Maracanã, pela 11ª rodada da Taça Guanabara, e, assim, foi substituído no intervalo. O jogador realizará exames para saber a gravidade da lesão.

“O atleta Fabrício Bruno sofreu um trauma na face e teve de ser substituído. O zagueiro está em observação e fará exames complementares após a partida”, informou o Flamengo.

Fabrício Bruno levou a pior numa disputa de bola aérea durante um ataque do Flamengo. Desta forma, o jogador se chocou com o defensor do Madureira e ficou caído. Ele foi atendido pelo médico do clube, que imediatamente fez um gesto de substituição para o técnico Tite. Léo Pereira entrou no lugar do zagueiro e fez um gol de falta na etapa final.

Foi o 100º jogo de Fabrício Bruno pelo Flamengo. O zagueiro, de 28 anos, chegou junto ao Bragantino por R$ 15 milhões, em 2022. O jogador já marcou cinco gols e deu três assistências pelo clube, além de ter conquistado os títulos da Copa do Brasil e Libertadores de 2022.

Novo problema médico

Fabrício Bruno é mais um problema para o departamento médico do Flamengo. Recentemente, o meia Gerson foi cortado do restante do Campeonato Carioca. O meio-campista passou por cirurgia no rim, nesta última sexta-feira (1), para correção de uma estenose congênita do ureter.

