Yuri Alberto acredita em classificação do Corinthians: ‘Vai dar certo’

O Corinthians venceu o Santo André por 3 a 2 neste sábado (02), na Neo Química Arena, pela 11° rodada do Campeonato Paulista. O triunfo aconteceu nos minutos finais, após o Timão abrir 2 a 0, ver o Ramalhão empatar e Pedro Raul marcar no último lance do embate. Após a partida, o atacante Yuri Alberto, que marcou o segundo gol da partida, celebrou a vitória e acredita na classificação da equipe no Estadual.

“Um alívio muito grande, um final inesperado de partida, o Pedro nos salvou. Espero que seja o primeiro de muitos da parte dele. A torcida está de parabéns. Saímos com uma vitória importante, creio que vai dar tudo certo e vamos nos classificar”, disse Yuri Alberto, após a partida.

Com a vitória, o Corinthians chegou aos 13 pontos no Paulistão e, embora ainda seja o lanterna do Grupo A, mantém viva as chances de classificação às quartas de final. Afinal, para se classificar para o mata-mata, o Timão agora torce por tropeços de Mirassol e Inter de Limeira nesta e na próxima rodada. Os adversários não podem vencer nenhuma das partidas que ainda tem para disputar neste Paulistão.

Na semana que vem, o Timão visita o Água Santa, em Diadema, precisando de mais uma vitória. Assim, se vencer, o Alvinegro conta com outros resultados para chegar à zona de classificação e disputar o mata-mata.

