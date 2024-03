São Paulo x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

São Paulo ainda luta por vaga no mata-mata - (crédito: Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net) Jogada10 Jogada10

São Paulo e Palmeiras duelam neste domingo (03), às 20h, no Morumbis, pela 11° rodada do Campeonato Paulista. O Tricolor voltou a liderança do grupo D, após vencer a Inter de Limeira em Brasília e precisa dos três pontos para se garantir no mata-mata da competição. Por outro lado, o Verdão já está classificado e é o único invicto até aqui. Contudo, a equipe de Abel Ferreira ainda briga pela liderança da classificação geral do Estadual.

Onde assistir

A partida terá transmissão da MAX e da TNT Sports.

Como chega o São Paulo

O principal desfalque para o clássico será Calleri. Afinal, o centroavante recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão automática. Assim, Thiago Carpini terá que quebrar a cabeça para definir um homem de referência, já que André Silva, contratado nesta semana, ainda não pode atuar. Juan, Luciano, Galoppo e até James Rodriguez brigam pela posição. Além disso, o lateral-direito Moreira, liberado para a transição com os preparadores físicos após lesão no músculo reto femoral da coxa direita, participou parcialmente dos trabalhos com bola. Contudo, ele segue com desfalque, assim como Rafinha e Luiz Gustavo, no departamento médico, e Nestor, em transição física.

Como chega o Palmeiras

Por outro lado, a principal novidade pode ser Mayke. Afinal, o lateral-direito se recuperou de uma lesão na coxa direita e participou de todo o trabalho com o grupo. Assim, ele pode ser relacionado para o clássico. Caso confirme o retorno do jogador, as únicas ausências serão de Bruno Rodrigues, Dudu e Gustavo Gómez, que já estavam fora da equipe. Abel Ferreira deve levar o que tem de melhor a campo. Apesar de já estar garantido no mata-mata da competição, o técnico português mira a liderança da classificação geral, assim como foi nos últimos dois anos.

SÃO PAULO X PALMEIRAS

Campeonato Paulista – 11ª rodada

Data e horário: 03/03/2024, às 20h (de Brasília)

Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia e Alisson; Wellignton Rato, Lucas e Ferreira; Luciano. Técnico: Thiago Carpini

PALMEIRAS: Weverton, Marcos Rocha, Murilo, Luan e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Caio Paulista (Richard Ríos), Endrick e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis e Neuza Ines Back

VAR: Daiane Muniz dos Santos

