Tite se desculpa por declaração sobre Daniel Alves

Após conquistar o título da Taça Guanabara com o Flamengo, o técnico Tite surpreendeu com um pronunciamento antes da coletiva de imprensa depois da vitória sobre o Madureira por 3 a 0, neste sábado (2), no Maracanã, pela 11ª rodada. Dessa forma, o treinador pediu desculpas pela declaração do caso Daniel Alves, condenado a quatro anos e meio de prisão por agressão sexual.

“Me desculpem pela resposta que dei no caso Daniel Alves. Perdão. O erro, na medida que foi julgado pela Justiça, foi condenado. A comparação que fiz sobre o caso foi inoportuna e sem sentido. A etapa profissional que tivemos juntos foi de muita correção e respeito. Eu reafirmo que acredito na educação como orientação, como punição, como fui modelado pelos meus pais”, disse o treinador.

O técnico Tite foi questionado sobre a condenação de Daniel Alves após a vitória sobre o Fluminense. O treinador se esquivou da pergunta, afinal, chegou a comparar com o caso de Neymar, acusado de agressão sexual em 2019 e, depois, inocentado. O lateral, por sua vez, foi condenado a quatro anos e meio de prisão, além de cinco em liberdade vigiada.

Com a vitória, o Flamengo encerrou a participação na Taça Guanabara com 27 pontos. O Rubro-Negro fez uma campanha de oito vitórias e três empates em 11 partidas, com 23 gols marcados e apenas um sofrido. Assim, foi dono do melhor ataque e da melhor defesa. Assim, o título garante a vantagem do empate na semifinal contra o quarto colocado.

