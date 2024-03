Fiorentina não aproveita vantagem numérica e fica no empate com Torino

Torino e Fiorentina empataram no Olímpico de Turim - (crédito: Foto: Divulgação//Fiorentina) Jogada10 Jogada10

Torino e Fiorentina empataram sem gols neste sábado (2), no Olímpico de Turim, pela 27ª rodada do Campeonato Italiano. O time de Florença, mesmo em vantagem numérica durante todo o segundo tempo, não conseguiu superar a defesa dos donos da casa.

Com o resultado, as equipes se mantêm na zona intermediária da competição. Enquanto a Fiorentina ocupa a sétima colocação, agora com 42 pontos, o Torino é o décimo na tabela, com 37 somados.

O duelo teve tantas chances para ambos os lados. Foram, aliás, 14 finalizações da Viola contra oito dos anfitriões. O A equipe de Florença teve maior posse de bola, porém não conseguiu transformar o maior controle das ações em bolas na rede. O Torino teve Samuele Ricci expulso no começo do segundo tempo, motivo pelo qual não pôde se lançar tanto ao ataque para não deixar espaços na retaguarda.

Jogos da 27ª rodada

Sexta-feira (1/3)

Lazio 0x1 Milan

Sábado (2)

Udinese 1×1 Salernitana

Monza 1×4 Roma

Torino 0x0 Fiorentina

Domingo (3)

Verona x Sassuolo

Empoli x Cagliari

Frosinone x Lecce

Atalanta x Bologna

Napoli x Juventus

Inter de Milão x Genoa