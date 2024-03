Diego Costa: ‘Estreei bem. Agora espero pegar mais ritmo de jogo’

Grêmio goleia Guarany e Diego Costa (camisa 19) deixou o dele logo na estreia - (crédito: Foto: Divulgação/Gremio twitter) Jogada10 Jogada10

Três semanas após se apresentar ao Grêmio, o atacante Diego Costa fez a sua estreia com a camisa do Grêmio. Neste sábado (2/3), entrou como titular e fez o gol que fechou o 4 a 1 sobre o Guarany, na Arena Gremista. Numa belíssima cobrança de falta. No fim da partida, o atacante comentou sobre a sua performance.

“Estava com vontade de jogar, sempre dando máximo nos treinos. Estava há três meses inativo, depois passei três semanas me preparando na pré-temporada. Tudo está seguindo muito bem. Agora espero pegar ritmo de jogo e ter bons momentos na temporada do Grêmio”.

Diego Costa não jogou os 90 minutos

O gol de Diego Costa saiu aos 21 da etapa final. Mas, pouco depois, foi substituído. Entretanto, ele disse que já estava previsto que não jogaria o tempo inteiro:

“Falei com o Renato para sair. Porém, no próximo jogo certamente poderei jogar um pouco mais de tempo”.

Grêmio nas quartas

O Grêmio terminou a fase de grupo do Gaúcho em segundo lugar. Com isso, enfrentará, nas quartas, o sétimo colocado, Brasil de Pelotas. Em casa e com a vantagem do empate para ir à semifinal.

