Com valor recorde, Criciúma renova contrato com patrocinador

A parceria entre Criciúma e EstrelaBet ganhou um novo capítulo nessa semana, com o anúncio da renovação do acordo de patrocínio por mais uma temporada. Agora, a dupla se manterá junta até o fim de 2025, representando, em valores, o maior contrato da história do Tigre. De acordo com apuração do Jogada10, o valor que era de R$ 3 milhões, dobrou para R$ 6 milhões.

O anúncio da renovação aconteceu durante o intervalo da partida entre Criciúma e Chapecoense pelo campeonato Catarinense. Com um vídeo que remete a origem carvoeira e com ativação no estádio e no campo (o Criciúma venceu por 2 a 0 e terminou em primeiro lugar na fase de grupo).

A casa de apostas, que estampava o uniforme principal do clube catarinense, também fará parte do conjunto de treino e do calção do Criciúma. Além das ações em campo, a EstrelaBet também ampliará seus esforços na cidade, com mais atividades locais.

“A parceria com o Criciúma é uma prova de como um apoio forte de uma empresa, aliado a uma gestão de excelência, podem mudar o patamar de um clube. A diretoria do Tigre vem fazendo um trabalho excelente. Isso reflete nas conquistas do time em 2023 e nesse início de ano ” analisou o head de patrocínios da EstrelaBet, Leandro Figueiredo, que completou:

“A renovação era um caminho natural, porque sentimos desde o primeiro momento o quanto o clube e a cidade abraçaram essa parceria. Esperamos que 2024 e 2025 sejam ainda mais vitoriosos para o Criciúma”.

Parceria do Criciúma

Desde o início da parceria entre a EstrelaBet e o Criciúma, em janeiro de 2023, o clube conquistou o Catarinense no mesmo ano, alcançou o acesso à Série A do Brasileirão com uma terceira colocação e lidera o Estadual nessa temporada, já garantido na próxima fase da competição

” É de imensa alegria para o Criciúma poder contar com uma empresa líder no mercado de apostas. A EstrelaBet é um importante parceiro para o nosso clube, e estamos orgulhosos de dar a continuidade no contrato para 2025″ finalizou o presidente do Criciúma, Vilmar Guedes.

