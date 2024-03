Scarpa credita vitória do Atlético aos garotos: ‘Mostraram personalidade’

Em sete jogos pelo Atlético até aqui, Scarpa teve apenas desempenho discreto - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético) Jogada10 Jogada10

O Atlético não tomou conhecimento do Ipatinga e venceu por 3 a 0. Com o triunfo na oitava e última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro, a equipe garantiu a classificação para as semifinais. Os grandes protagonistas da partida foram os jovens revelados na base do clube. Isso porque Rubens e Cadu foram autores de dois gols. Este, último, além de Alisson, também contribuiu com assistências.

Scarpa creditou a bom desempenho e vitória exatamente aos garotos promissores do Galo. Contudo, também adotou uma postura de cautela com a campanha até aqui. Para o meio-campista, o Estadual não é parâmetro para os principais compromissos da equipe na temporada, tais como Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.

O atleta ainda frisou que esses tipos de jogos são fundamentais para ajudá-lo a se readaptar ao futebol brasileiro.

“Estou muito feliz pelo resultado, pela atuação de um modo geral, pelos meninos que mostraram grande personalidade. Modéstia parte sabemos que o mineiro é um pouco inferior do que vem por aí, jogos assim servem para nos dar confiança”, apontou o camisa 6.

Atlético garante vaga na fase mata-mata do Mineiro

Com o resultado positivo na última rodada pela primeira fase do Mineiro, o Galo foi o vencedor do Grupo B, com 16 pontos. Assim, garantiu a vaga nas semifinais do Estadual e vai enfrentar o América. no geral, o time comandado por Felipão foi o terceiro melhor primeiro lugar da competição, enquanto o Coelho foi o segundo melhor líder de chave.

As partidas de ida da semifinal estão programadas para ocorrer entre os dias 9 e 10 de março. Já os da volta nos dias 16 e 17 do mesmo mês.

