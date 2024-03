Landim garante permanência de Gabigol no Flamengo

Gabigol tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2024 - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo) Jogada10 Jogada10

Gabigol fica no Flamengo. O presidente Rodolfo Landim encerrou as especulações neste sábado (2) após a vitória sobre o Madureira por 3 a 0, no Maracanã, que assegurou o título da Taça Guanabara. O camisa 10 e ídolo rubro-negro tem contrato até dezembro de 2024 e vai cumpri-lo. Pelo menos é o que garante o mandatário do clube.

“É jogador do Flamengo até o fim do ano. Eu sou o presidente e ele não vai sair. A torcida pode ficar tranquila”, disse Rodolfo Landim.

Gabigol tem contrato com o Flamengo até o fim do ano e uma multa rescisória de R$ 100 milhões. O jogador ainda não chegou a um acordo com o clube pela renovação e o futuro está indefinido.

Contratado em 2019, Gabigol soma 276 jogos, 155 gols e 38 assistências pelo Flamengo. O atacante entrou para a história do clube com a conquista de 11 títulos, incluindo três Cariocas, duas Libertadores, dois Brasileiros, duas Supercopas do Brasil, além de uma Copa do Brasil e Recopa Sul-Americana.

